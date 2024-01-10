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地方 地方焦點

獨居婦家中跌倒...兒子電話求救　英勇警消爬2樓破窗救人

▲枋寮警分局警員鄭富翔爬梯破窗救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局警員鄭富翔爬梯破窗救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

佳冬鄉戴姓男子在外工作，接獲家中年邁母親身體不適跌倒消息，由於因在外縣市工作無法立即返家，緊急打電話求助枋寮警分局石光見派出所，員警會同消防人員救援，讓他感激不已。

▲枋寮警分局警員鄭富翔爬梯破窗救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

派出所值班台電話日前突然響起，電話一端的戴姓男子語氣十分緊張向警方表示，家中年邁母親身體不適跌倒，但目前因在外縣市工作無法立即返家，可否請警察先生幫忙至家中協助。

警員獲悉，立即通知線上警網鄭富翔等人趕赴協助；鄭富翔表示，家中也有年邁父母，深知身為晚輩著急的心情，因此火速趕往該民家中，抵達後發現大門緊閉且找不到鑰匙，遂立即請求消防隊支援。

等待消防隊抵達現場將長梯架好後，鄭員便迅速爬梯上二樓破開紗窗進屋搜尋，幸屋內長輩只是年事已高，跌倒後手腳無力無法自行起身，經救護人員現場評估狀況後表示無須就醫，鄭員亦在第一時間告知戴男其母親狀況，讓戴男寛心，他對鄭員辦事效率及積極為民服務精神，頻頻道謝。

枋寮分局長林俊雄非常肯定石光所員警將心比心為民服務的熱忱，值得嘉勉讚許；並提醒各位同仁，如發現轄區內有獨居老人，可多加給予關心並適時通報社工協助，使民眾能得到即時的幫助。

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