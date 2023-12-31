一通電話服務就來！花蓮1966長照專線　照管專員即時訪視協助

▲只要發現身旁有人疑似不堪長期照顧壓力者，均可撥打1966長照服務專線尋求支援。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

長期照顧是高齡社會中，每個家庭都會面臨到的問題。徐榛蔚縣長持續推動縣內多項老人照護措施，致力縮短照護距離。為普及長照2.0的服務，積極地建立與民眾的溝通平台，長照專線 1966由花蓮縣長照中心照管人員接聽及服務，提供民眾便利獲得長照服務，讓民眾可以透過一通電話就可以找到需要的服務，能及時通知照管專員進行訪視及協助。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，想了解申請長照的大小事，都可以透過1966長照服務專線取得協助，撥打方式，手機或市話皆可直撥「1966」，前5分鐘免付費。撥打1966「前」，建議民眾先備好以下資訊：需要接受照顧者的姓名、年齡、居住地址等基本資料及狀況，主要照顧者聯絡人的姓名、電話。撥打1966「後」，照管中心人員將幫助您了解是否符合申請資格；只要符合資格，中心將派照管專員到家進行評估，依需求提供服務。

▲長照專線1966由長照中心照管人員接聽及服務，能及時通知照管專員進行訪視及協助。

朱家祥指出，花蓮縣南北狹長且人口分布不均，近年高齡化及失能、失智人口逐年增加，面對老年化社會的多元長照需求，長照服務的推展十分重要。花蓮縣長照需求人數推估約1萬5,734人，長照需求人的背後是人數更龐大的家庭照顧者，他們需要被關懷及重視。朱家祥也呼籲，家中有長照服務需求的民眾，家庭照顧者容易忽略自身壓力及身心狀況，不管是家庭照顧者本身或其親友及鄰里，只要發現身旁有人疑似不堪長期照顧壓力者，均可撥打1966長照服務專線尋求支援。