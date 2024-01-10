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華碩推雙14吋螢幕筆電Zenbook DUO　導入AI應用各式場合

▲▼華碩,ASUS,Zenbook,筆電,CES,CES 2024。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 華碩公開新款 ASUS Zenbook DUO 筆電。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

華碩在 CES 2024 期間舉行線上發表會，今日最受矚目的是全新 Zenbook Duo 雙 14 吋 OLED 觸控螢幕筆電和ZenScreen Fold OLED 可攜式摺疊螢幕，這兩款產品展現了華碩在雙螢幕技術方面的持續創新。

華碩 Zenbook Duo 雙 14 吋 OLED 觸控螢幕筆電，作為全球首款配備兩個 14 吋 OLED 觸控螢幕的 AI 筆電，重量僅 1.35 公斤，其 180 度轉軸設計和 16:10 的 ASUS Lumiana OLED 螢幕，搭配可拆式全尺寸 ErgoSense 鍵盤，支援多種使用模式，如桌機、筆電、分享和雙螢幕模式，以滿足多樣的工作和創作需求。

Zenbook Duo 2024 年式配備 Intel Core Ultra 9 處理器、32 GB LPDDR5X 記憶體、高達 1 TB PCIe 4.0 SSD，並擁有 75 Wh 電池支援快速充電，除了 Zenbook Duo，華碩還推出了一系列其他創新產品，包括 ZenScreen Fold OLED 可攜式摺疊螢幕、ASUS Vivobook Pro 15 OLED 等，為 AI 運算和多工處理提供加速。

華碩消費性筆電全球行銷總監傅星翔表示，華碩會因應依各產品線不同需求，分別導入不同應用和技術，像是本文提及的 Zenbook Duo 就是因應 AI 時代而生的筆電。

雙 14 吋 16:10 全尺寸 ASUS Lumina OLED 觸控螢幕，可在視訊會議、傳送檔案、網頁瀏覽及AI相關應用程式的多工處理中，能有更高效的生產力。舉例來說，Copilot 的使用，會佔據螢幕大約 1/3 的視窗面積，而 UX8406 的雙 14 吋螢幕，增加了延伸的空間給 Copilot 視窗，讓使用者多視窗運用 AI 協作更有效率。。 

▲▼華碩,ASUS,Zenbook,筆電,CES,CES 2024。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 新款 ASUS Zenbook DUO 筆電採用雙螢幕設計。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼華碩,ASUS,Zenbook,筆電,CES,CES 2024。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ASUS Zenbook DUO 筆電側面結構，原本 C 面的鍵盤變成兩件式設計。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼華碩,ASUS,Zenbook,筆電,CES,CES 2024。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 圖左為一般使用情境，圖右則是將兩片螢幕直立敞開使用。（圖／記者樓菀玲攝）

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