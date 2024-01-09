台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

▲退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，台南市長黃偉哲為感念王東山老師為基層體育貢獻超過一甲子，親贈「功在體壇」匾額，表彰其奉身排球運動精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，台南市長黃偉哲為感念王東山老師為基層體育貢獻超過一甲子，9日親贈「功在體壇」匾額，表彰其奉身排球運動精神。

黃偉哲強調，台南市重視各項基層體育的訓練與培訓，期勉大家共同努力，為台南市找回往日榮耀！

黃偉哲市長表示，王老師於1958年擔任新營商職(今白河商工)農業指導員，大部分的學生於課餘時間多協助家中農務，活潑好動的學生讓王老師興起成立排球隊的念頭，草創初期的設備、場地相當克難，發展過程十分艱辛，卻也培育出不少排球運動的好手。

王東山於1968年轉任白河國中擔任體育教師，1978年親自領軍台南縣男排代表隊榮獲第五屆台灣區運動會(今全運會)金牌，迄今台南市仍未突破紀錄，當年的女子組亦榮獲前三名佳績，王東山教練功不可沒。

黃偉哲強調，感謝王老師一生奉獻給排球，而且創下過去台南縣時代唯一的一次男子排球聯賽冠軍，此後再沒有得到冠軍，希望後進能打破他的紀錄。特別是台南辦理全台灣四大排球賽之一的「學甲華宗盃排球賽」，但是在等級最高的全國運動會，台南市離冠軍之路還有一段路要走，希望未來持續加強排球隊的訓練與素質，努力振興台南體育，讓台南市早日重回往日的榮耀。

9日的頒匾儀式，市議員李宗翰也到場祝賀，王東山老師對於市長頒贈匾額非常感謝，他也期許後進者能打破他當時的紀錄，完成他最大的心願。



體育局表示，王老師為溪北地區排球運動播種，如今本市排球隊在縣市性及全國性代表賽事表現亮麗，白河國中男子組於2022學年度國民中學排球聯賽乙級聯賽及2023年全國第66屆和家盃排球錦標賽榮獲冠軍；中山國中排球隊更於全國第66屆和家盃排球錦標賽、2022學年度學生乙級排球聯賽決賽、2023年全國永信盃排球錦標賽擠身全國八強；學甲國中2021學年度國中排球聯賽乙級女子組亞軍，成績斐然。

目前台南市發展排球設立體育班學校，計有1所國小及5所國中，分別為六甲國小、中山國中、麻豆國中、六甲國中、學甲國中、白河國中，已配置3位正式專任教練，感謝學校及行政團隊的辛勤付出，讓本市學子能夠接觸排球運動，努力在各大賽事中發光發熱。