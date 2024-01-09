微博熱議「台灣響國家級警報」　 陸網嘆：萬萬沒想到啊！

▲台灣民眾稍早收到國家級警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

國防部稍早發布「國家級警報」，稱中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空。《央視》隨即發布快訊稱，已成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。此事在微博也引發大陸網友熱議，不少人表示疑問「發射衛星而已啊」。

台灣響起「國家級警報」一事傳到大陸微博，掀起網友討論。一部分人表示疑問，「萬萬沒想到，四川發射一顆衛星，台灣直接拉響警報」、「再平常不過的衛星發射啊」。也有人提出，「建議別對火箭一驚一乍的」。

PTT亦掀起熱烈討論，大票鄉民洗版，「飛彈過去不警報，衛星是在？」、「為什麼衛星也要叫，又不是飛彈」。

國家級警報發出後，《央視》發布報導稱，9日下午3時03分，成功使用「長征二號丙運載火箭」，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，此次任務是長征系列運載火箭的「第506次飛行」。

實際上，據《央視新聞》去年年底公布數據，2023年大陸成功實施了近70次航天發射任務，發射200多個航天器，刷新歷史紀錄，其中長征系列運載火箭發射成功率繼續保持100%，累計發射次數突破500次。

針對此事，今日下午正在致詞的蔡英文表示，發生什麼事情總統都跟大家在一起，這個就是要讓大家知道一下在發生什麼事，民主社會就是要公開透明，有什麼事情大家都知道、大家注意一下，其他事情政府會做適當的處理，「那是衛星不是飛彈，不用擔心。」