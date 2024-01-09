快訊／陳建仁備詢時接警報誤稱「中國射飛彈」　快速澄清：剛剛口誤

記者杜冠霖／台北報導

國防部9日下午三度發布防空警報，中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。行政院長陳建仁今（9日）在立法院備詢時接到簡訊，第一時間誤稱「中國射飛彈」，後接受國民黨立委林為洲質詢時坦言剛剛口誤，剛剛警報是中國發射衛星，發射衛星當然也要國家級警報，因為這也是一個火箭投射器。

▲中國發射衛星飛越台灣南部，國家警報響起，陳建仁、薛瑞元不約而低頭看手機。（圖／記者屠惠剛攝）



林為洲質詢時指出，剛剛陳建仁說發射飛彈？衛星也要警報嗎？陳建仁表示，剛剛警報是中國發射衛星，當然要警報，因為這也是一個火箭投射器，有經過本島。

林為洲質疑，這是快選舉了製造緊張嗎？之前說飛過大氣層不屬於領空沒有發警報，現在衛星就發國家級警報？還說是飛彈，這是在嚇台灣人嗎？陳建仁表示，這是我的口誤，確實是有經過台灣上空，剛剛簡訊看到一半就上來了。

林為洲質疑，衛星經過南部上空，發現不明物體通報警方處理，衛星會掉下來是不是？陳建仁回應，推動火箭的每一節都可能會落下，所以要提高警覺。

林為洲批評，這個容易令人誤解，而且英文還寫missile（飛彈），選前四天你們在介選，用國家機器介選？陳建仁解釋，這是火箭搭載著衛星，火箭會有東西掉下來砸到人，還是要發防空警報。