長輩看警報恐慌「誤以為是飛彈」！他嘆1點：豈有此理

▲國家警報響。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國防部9日下午突然連續發送防空警報，指出中國發射衛星，飛越南部上空，請民眾注意安全。就有網友表示，收到警報後，有長輩很恐慌是不是「要打來了？」但他看了警報內文，明明就是寫「衛星」並非「飛彈」。不少人則是覺得不滿，紛紛發文酸，「飛彈飛過台灣沒有警報，衛星卻有，什麼意思」、「飛彈過去不警報，衛星是在？」

防空警報發送後，鄉民湧入PTT，一度超過6萬多人同時在線，發布的文章狂洗至少8頁。其中，就有網友問卦，「沒人發現一堆長輩把衛星誤以為是飛彈嗎！」收到警報後，就有長輩恐慌是不是「打來了」，「我看那個警報內文，明明就寫是衛星」，忍不住搖頭，「為何之前要恐慌時叫人不要恐慌，現在不恐慌時卻叫別人要恐慌啊？真是豈有此理！」

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發文中，也有許多人對這件事感到不滿，紛紛發文開酸，「為啥發衛星要警報射飛彈不警報？」「衛星 >>> 飛彈？」「到底是衛星還是飛彈？」「飛彈都不通報了，衛星有必要？」「中國都射幾百次了，怎麼只有這次響警報？」

其中，還有網友疑惑，「到底中國發射的是衛星還是missile？」文中表示，「收到警報，可是中文說是發衛星，但英文是missile，這兩個差很多耶！到底是那一個？」

國家級警報發出後，大陸官媒《央視》隨即發出快訊，稱9日下午3時03分，成功使用「長征二號丙運載火箭」，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。