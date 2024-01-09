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獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

▲▼國體大體育館上周四晚上火警，現場冒出濃煙，學生抱怨消防鈴未響，根本是輕忽人命安危。（圖／民眾提供）

▲位於林口的國體大體育館上周四晚上發生火警，現場冒出濃煙，學生抱怨消防鈴未響，輕忽人命安危。（圖／民眾提供）

記者許敏溶／台北報導

位於林口的國立體育大學，上周四（4日）發生火警。國體大學生向《ETtoday新聞雲》投訴，指上周四晚上練球時，位於地下室的體育館內突然冒出濃煙，煙霧與臭味飄散整個球場，卻沒有聽到任何消防警鈴的聲音，只有學生互相提醒疏離，批評學校消防設備有問題，也輕忽學生安危。

國體大學生向《ETtoday新聞雲》投訴，上周四晚上八點左右，提供學生練習網球與排球的體育館，突然冒出大量濃煙，煙霧飄散整個球場，還挾帶一點臭味，但卻沒有聽到任何消防警鈴的聲音，一開始大家不清楚發生什麼事，後來學生們互相提醒離開體育館，之後就看到消防車與消防人員趕到，認為學校的消防設施有問題，怎麼有大量濃煙，消防警鈴卻沒響起，批評校方輕忽學生安危。

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▲▼國體大體育館上周四晚上火警，現場冒出濃煙，學生抱怨消防鈴未響，根本是輕忽人命安危。（圖／民眾提供）

▲國體大體育館上周四晚上發生火警，現場冒出大量煙霧，圖為當時在網球場練習的學生。（圖／民眾提供）

國體大主秘王翔星證實，上周四晚上8點多，體育館的確發生除濕機悶燒導致大量煙霧，經過查證，位於地下室提供清潔人員休息的小房間內，清潔人員私自攜帶的除濕機，離開後沒有關掉電源，導致除濕機悶燒，但沒有發生火警，只是煙霧擴散到整個地下室。

王翔星進一步說明，事故發生在上周四晚上8點7分時發現，學生在8時10分時都離開，消防隊則在8時18分左右抵達，隨後進入找到事發小房間檢查，並未發現有火源，當他8時26分抵達時，事件已經處理完畢。

對於沒有發出火災警鈴，王翔星表示，地下室設有煙霧偵測器，但因為距離事發地點較遠，所以沒有發出鈴響。事發後校方也進行檢討，未來在消防工程部分，將增設煙霧偵測器，或將提高煙霧偵測器的敏感度，同時也要求清潔人員不能私自攜帶除濕機，只能使用公有除濕機，並對公有除濕機進行盤點清查，預防類似事件重演。

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