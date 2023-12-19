花蓮民宅冒濃煙！鄰居緊急報案　爐火未熄鍋子空燒釀禍

▲▼屋主外出忘記廚房瓦斯未關閉，造成鍋內食物空燒，險釀火災。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局日前於中午時段接獲吉安鄉壽昌街29巷45弄附近住戶撥打119電話求援，表示看見鄰棟建築物陽台冒出煙來，請立即派員前來搶救，結果是住戶烹煮食物忘了熄火，鍋子空燒釀禍，所幸即時將火勢撲滅，並未釀災。

119獲報後立即派遣自強消防分隊前往處理，消防人員抵達現場後立即擴大搜尋，經確認後發現冒煙正確地點是在吉安鄉自強路507巷中某戶住宅所冒出。

▲鄰居發現屋主廚房冒出濃煙，幫忙報警救火。



隨後消防人員立即由1樓佈署水線至4樓警戒，在疏散同棟住戶時同步使用破壞器材進行破門而入，發現冒煙原因乃廚房爐火未熄滅正在烹煮食材造成的鍋內空燒冒煙，於是立即緊急關閉爐火，並通風排煙。

▲據花蓮消防局統計，火災起火點以廚房比例最高。

警消人員經過約半小時的緊急處裡，現場狀況解除，所幸虛驚一場，附近住戶也紛紛感謝消防人員處理速度迅速避免災害擴大。

花蓮縣消防局表示，鄉親若於廚房烹煮食物，應遵守「人離火熄」規則，火源使用完畢立即關閉；另排油煙機及煙管長期使用易堆積油垢，遇熱氣容易引起燃燒，建議應定期清潔保養以策安全。