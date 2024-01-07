只有今天快搶！超商飲品「買10送10」來了　珍珠奶茶下殺42元

▲7-11今（7）日推出限時限量品茶優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今日一定要買！就有超商今（7）日推出限量品茶優惠，像是有英式紅茶、四季春青茶下殺買10送10、珍珠奶茶單杯特價42元等；另外，咖啡控也有福了，超商即日起也祭出氮氣咖啡全品項「同價位任選+1元多1杯」，一定要把握便宜開喝。

7-11 OPEN POINT行動隨時取今（7）日限定開賣「一起品茶趣」優惠，品項有CITY PEARL珍珠奶茶4杯168元、CITY TEA青梅冰茶4杯168元、CITY TEA一顆檸檬青／一顆檸檬紅任選4杯168元、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。

▲每組飲品優惠皆為限量，售完為止。



另外，7-11門市也有咖啡優惠，即日起至1月23日止，氮氣咖啡全品項可享「同價位任選+1元多1件」，提醒氮氣咖啡品項限定門市販售，點我即可查詢門市。

▲手搖飲限時1天出示排骨便當送飲料。（圖／TEA TOP第一味提供）

人氣手搖飲品牌「TEA TOP第一味」將於1月8日祭出限時1天「出示排骨便當就送指定飲料1杯」超殺活動，當天只要帶著排骨便當至門市即可免費喝「仙楂108」1杯，全台限量8000杯，每店只有50杯，「仙楂108」是選用生津仙楂結合108茶王，口感清爽回甘，十分解膩。

另，1月9日至1月14日還有加碼優惠，凡於門市出示購買的排骨便當發票或排骨便當，即可享「仙楂108現折10元」優惠。