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改行做空調！張誌家跨足直播「狂賣102條手鍊」　生前拍賣畫面曝光

記者劉人豪／台北報導

前職棒投手張誌家驚傳猝逝，享年43歲。回顧他的職棒生涯，他曾在2001年世界盃完封日本爆紅，更在22歲旅日爬上人生巔峰；然而，卻在2009年涉嫌簽賭案被判刑，離開棒球界。2021年時張誌家跨足直播拍賣界，60秒就賣出102條的貔貅開運手鍊，並說離開體壇後從事空調裝設工作，之後轉戰高爾夫球界到中國發展，沒想到日前帶家人到大陸深圳跨年，卻疑因心肌梗塞猝死。

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣。（資料照片／記者吳奕靖攝）

張誌家在2021年時進行自己的直播拍賣首戰，短短60秒就賣出102條的貔貅開運手鍊。他透露，離開體壇後從事排氣空調，常常要爬上鐵皮屋頂工作，但這是自己人生的下半場，必須全力以赴。

張誌家2021年接受同為前棒球選手、現已轉戰直播圈的潘豪豪邀請，親自到高雄上直播，起初張誌家似乎神情緊繃，不僅表現拘謹，講話也非常小聲，讓網友不時提醒「太小聲」。不過，潘豪豪的帶領下，張誌家漸入佳境，順利放開手腳，初登場60秒就賣出了102條的貔貅開運手鍊，讓他在直播後頻頻道謝，感謝粉絲還沒有忘記他。

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（資料照片／記者吳奕靖攝）

直播大約2個小時，一開始30分鐘內，他賣出三標，幫助潘豪豪的直播網站賺進約10萬元，而剩餘的1個半小時中，網友開始詢問張誌家問題，內容大多圍繞過往2001年世界盃棒球錦標賽，以及對戰南韓、日本的歷史，期間也有人關心張誌家的現況，他也大方秀出自己工作的照片，笑說自己現在從事空調裝設工作，必須經常爬到鐵皮屋頂上。

事後，記者詢問張誌家參與直播的感想，他說「對我來說完全陌生的領域，滿好玩的」，而之後是否會想要做直播？張誌家回答，「有機會的話，我本來就喜歡多方嘗試，如果有機會的話，我會往這個方向努力！」

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，大方談起目前現況，跟網友聊棒球過往 。（資料照片／記者吳奕靖攝）

張誌家因2009年涉賭案離開棒壇，一度在鐵板燒上班，也在工地搬磚頭、裝冷氣等工作，2020父親過世後，重拾高爾夫球桿，是他在日職受傷期間培養的興趣，並前往中國發展，沒想到日前帶家人到大陸深圳跨年，卻疑似心肌梗塞發作過世。

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