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鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

▲鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我 。（圖／新象提供）

▲鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我 。（圖／新象提供）

記者蘇位榮／台北報導

2024年，新象連續以鋼琴音樂會迎接春天。鋼琴家汪奕聞將於4月14日下午2：30 在台北國家音樂廳舉辦鋼琴獨奏會。

汪奕聞於2016年第六屆日本仙台國際音樂大賽獲銀獎暨觀眾獎，隨即展開他的音樂演奏生涯。 新象藝術董事長樊曼儂時時提攜台灣音樂家，當鋼琴家葉綠娜、魏樂富賢伉儷與新象合作策畫布拉姆斯音樂會，尚未聽過汪奕聞演奏，樊曼儂即應允合作。樊曼儂形容汪奕聞的鋼琴音色是「非常的謙謙君子，音色是相對婉約，謙虛而和善，有綿綿不斷的、細水長流般的長情。」「汪奕聞就是從優秀學習環境培育出來的優秀鋼琴家，是一個音樂家追求自我很好的模範。」

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在這次獨奏會的曲目安排上，汪奕聞從台灣的新聲音出發，「首先安排了陳可嘉的『給一座孤島』，這四個樂章寫給故鄉台灣，然後過去幾年旅外以及海外的求學生帶來的靈感。」這首曲子正好讓汪奕聞心有戚戚焉。「接著，布拉姆斯的小品，是因為我正好曾在德國求學 ; 然後，蕭邦，就是一個一直漂泊海外的、很想念家鄉的情懷。」「因此，也可以說，找尋自我的過程如這場獨奏會的旅程一般」

被日本《Chopin》雜誌形容汪奕聞為「充滿透明感的優美音色，在嚴謹的詮釋中充分展現出了他豐富的才華」，其演出經歷遍及世界各地，和許多國際樂團合作。

目前為日本經紀公司Yatabe Music Associates和台灣新象旗下藝術家的汪奕聞自2023年起擔任國立台北藝術大學專任助理教授。他也同時任教於臺北市立大學和輔仁大學，並曾任中國哈爾濱音樂學院特聘教授。

汪奕聞擁有歐美雙博士──德國漢諾威音樂戲劇學院獲得最高演奏家文憑和美國西北大學音樂院（Northwestern University Bienen School of Music）音樂藝術博士（DMA）。他也是美國茱莉亞音樂學院碩士、新英格蘭音樂院學士榮譽獎章（Academic Honors）。師承Matti Raekallio、Jerome Lowenthal、Russell Sherman、Wha Kyung Byun、Boris Slutsky、Alan Chow、Ewa Kupiec、劉孟捷、魏樂富。

音樂會資訊：


2024年4月14日下午2：30 台北國家音樂廳
主辦：新象．環境．藝之美

曲目
- 陳可嘉 給一座孤島 (2004) Kechia Chen To an Isolated Island (2004)
- 布拉姆斯 6首鋼琴小品 作品118 J. Brahms 6 Klavierstücke Op. 118
- 武滿徹 雨樹素描II (1992) Tōru Takemitsu Rain Tree Sketch II (1992)
- 蕭邦24首前奏曲 Chopin 24 Preludes

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