YT界又爆抄襲？苦主是「爆乳鋼琴YTR」　全場刷雙標8字暴動了

▲Pan Piano有352萬位訂閱者。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」訂閱數多達585萬，近來卻被YTR「藍泉媽媽」踢爆影片抄襲，掀起類似討論。就有網友直呼，「YT鋼琴界」也出現抄襲現象，苦主是身材火辣的台灣鋼琴YTR「Pan Piano（小P）」。貼文一出，網友卻紛紛狂刷「勸你不要多管閒事」，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「YT鋼琴界也爆抄襲！Pan Piano被抄襲了」，文中貼出截圖，激動指出自己發現的相似處，「一樣是彈鋼琴，都COS，也不露臉，也彈同樣的歌曲，只是不同人彈而已，而且也會爆乳，根本是抄襲，有沒有八卦！」

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▲有網友稱另一位爆乳鋼琴YTR抄襲。（圖／翻攝自YouTube）

貼文曝光後，留言處秒暴動，猛刷一排「勸你不要多管閒事」，「這種不要多管閒事」、「對不起，這次我承認我雙標，我勸你不要多管閒事」、「世界和平要各位一起守護，何來抄襲」、「這種惡性競爭，我不反對……最後都會往好的地方發展」、「有競爭對觀眾是好事」、「豈有此理！傷天害理！連結在哪裡？」

也有人傻眼表示，「這種不就跟跑步游泳一樣，還不是大家都做一樣的」、「尺寸不一樣，不算」、「不一樣拿來比==」、「找到一個畫面跟她很像、彈鋼琴的斷點也一樣的，才算抄襲好嗎」、「記得頻道自介就有說很喜歡Pan Piano」、「這個要抄襲是要技術的（樂理跟物理）。」

另外，根據原PO貼出的截圖線索，找到該位YTR的頻道，目前頻道有118部影片，7.08萬位訂閱者，加入日期則是2020年3月29日；至於Pan Piano則是693部影片，352萬位訂閱者，加入日期是2016年7月27日。不過，前者的最新影片是6個月前，之後並沒有再更新。