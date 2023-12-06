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鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲

▲鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 2024開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲 。（圖／新象提供）

▲鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 2024開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

2024年開春，鋼琴家吉爾特伯格獲力晶文化基金會支持，將與台灣青年指揮家吳曜宇、及國立台灣交響樂團，1月3日於台北國家音樂廳合作演出。

被譽稱「當代李斯特」的以色列鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格曾於2023年來台演出，2024年元月，吉爾特伯格將再次訪台，再發揮他藝高奇詭與浩瀚奔騰的演奏風格，透過拉赫曼尼諾夫第三號、第四號鋼琴協奏曲，讓台灣樂迷能夠一飽耳福。

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吉爾特伯格於2013伊莉莎白國際鋼琴大賽獲得首獎殊榮，並於世界樂壇嶄露頭角，以其敏銳細微的音樂洞察力，充分展現於其音樂表現之中。近年來，吉爾特伯格對作曲家系列作品開始進行一連串的深入鑽研。重點聚焦於貝多芬、拉威爾以及拉赫曼尼諾夫的曲目，被讚譽為「拉赫曼尼諾夫的重要詮釋者」。英國古典音樂雜誌「留聲機雜誌」讚賞報導：「吉爾特伯格的獨創性源於心靈與思想的融匯，以其無懈可擊的精湛琴藝，以深切持久的熱愛化為動能，呈現拉赫曼尼諾夫—這位20世紀偉大與不朽的作曲家兼鋼琴家之一的作品 … 」，顯見其受肯定。

老揮家吳曜宇與吉爾特伯格同在2013年法國貝桑松國際青年指揮大賽勇奪首獎，兩位合作，堪為不易，吳耀宇特別選了管弦樂作品《圓舞曲》做為獻給台灣樂迷在新年音樂會之開鑼獻禮。

完成於1920年，第一次世界大戰後的《圓舞曲》，彷彿是拉威爾對於當時社會的素描，以音樂為畫筆，勾勒描繪出當時一戰前的維也納與歐洲社會樣貌。究竟作曲家透過作品，是提出對於當時世界大戰的批判，還是緬懷往日昇平歌舞下的浮生若夢？透過吳曜宇在音樂藝術哲學的內化與詮釋，邀請您一同透過音樂，一窺拉威爾在作品裡蘊藏的奧妙乾坤。

新象董事長樊曼儂表示，這幾年國內培育出很多音樂菁英，在指揮方面，30到40歲這一世代，吳曜宇特別受注目，新象邀請國際大賽指揮家、演奏家在一起可以發出更大的光輝。

吳曜宇說，這個音樂會是完全沒有拒絕的理由，首先就是拉三、拉四。另外，選擇拉威爾圓舞曲（Ravel: La Valse）：「當新象很慷慨的提供我選擇曲目的機會的時候，我思考，這場音樂會的主角畢竟是拉三拉四，但其實又需要一個機會讓國台交展現能力，所以我們需要一個『大於序曲，但是又不要奪走協奏曲的光彩、又需要符合氛圍』的曲子，所以拉威爾圓舞曲就馬上就跳到我的腦海裡。」「拉威爾圓舞曲有值得一提的故事，就是在2022年，拉威爾圓舞曲是全世界被演奏最多的作品，反而還不是貝多芬的（如果純正交響樂的話，當然是貝多芬最多。） 這首拉威爾圓舞曲再加上鋼琴家獨奏版本的加進去以後，就成為全世界在去年被演奏最多的作品。」

音樂會資訊：

力晶2024藝文饗宴－吉爾特伯格之拉三•拉四鋼琴雙協奏之夜
POWERCHIP 2023 CLASSIC SERIES: A Concerti Night with Boris Giltburg – Rachmaninoff 3 & 4 主辦：新象．環境．藝之美文創
2024.01.03（三） 19:30 臺北　國家音樂廳
National Concert Hall, Taipei


鋼琴｜鮑里斯．吉爾特伯格 Boris Giltburg, piano
指揮｜吳曜宇 Yao-Yu Wu, conductor
國立臺灣交響樂團 National Taiwan Symphony Orchestra


演出曲目
拉威爾：圓舞曲
Maurice Ravel: La Valse

拉赫曼尼諾夫：D小調第三號鋼琴協奏曲
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30

拉赫曼尼諾夫：G小調第四號鋼琴協奏曲
Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in G minor, Op. 40

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