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枉死國三生1／25告別式　校方擬當天頒發畢業證書

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲校方將在告別式當天，頒發畢業證書給枉死學生。（圖／記者戴上容翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

慘遭同學割頸喪命的新北國三生，傳出將於本月25日舉行告別式。校方今表示，因家屬尚未授權學校公布告別式日期，暫無法證實，但告別式當天，會由校長帶領有意願參加的教師與學生出席，並研擬在告別式當天，頒發畢業證書給學生，相關流程仍待討論。

國中生割頸案持續延燒，兇嫌「乾哥」案發後被裁定收容，原本獲裁定責付監護人的教唆「乾妹」，因發表爭議言論及疑似串證，法官昨訊後改裁定收容。而昨在網路上也流傳疑似枉死國三生的訃文，告別式日期因而曝光，預計在本月25日舉行公祭。

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對此，校方表示，看到媒體報導才得知日期，因家屬尚未授權公布告別式日期，無法證實訃文是否正確。目前校內有部分教師表達希望出席學生告別式，因此當天將由校長帶領教師一同出席，學生若有意願參加，也會盡量安排。因離世學生只剩一學期就畢業，校方已研擬在告別式當天頒發畢業證書，相關頒發流程仍在討論中，也會尊重家長意願。

校方指出，事件發生後，校內啟動心理諮商與輔導措施，目前已經進行兩輪的團體輔導，下周學校舉行期末考，接著就放寒假，寒假期間也會針對情緒起伏比較大的學生，持續進行個案輔導，透過電訪、家訪或到校諮商等方式進行。
 

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