他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

▲有網友好奇討論科技業年薪行情，認為「300萬是個基礎的門檻」。（示意圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

許多人認為在科技業年薪達到百萬水平已經不足為奇。有一位網友在PTT上討論「現在年薪300萬算是勉強及格嗎？」指出大眾普遍認為科技業年薪「300萬是個基礎的門檻」，然而卻有內行網友吐槽近年景氣差，「台積也不是人人200萬」。

一名網友在PTT發文討論科技業年薪行情，認為「300萬是個基礎的門檻，就像及格等於60分，有東西吃就能活著的那種感覺，非常非常基礎且正常的東西」，特別好奇竹科薪資標準，想藉此自我評估自己是否達標，「不及格的話要好好閉關修練」。

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貼文引發網友熱議，部分網友點出殘酷現況，「300萬以上工程師、200萬以上工人、100萬以上工友、其餘工讀生」「200萬現在是菜鳥吧，300萬及格」「300萬在新竹或竹北只能算勉強活得下去，生活品質基本上好不到哪裡去」「精確來說是，現在300還是比10年前100困難很多，但過上的生活品質差不多而已」，更有人誇張表示「現在同學會沒說賺500萬根本不敢去」「300算普通吧…會覺得太誇張的自己檢討好嗎」「沒500萬不要說你是新竹人」。

但也有內行網友則指出並非人人都能年薪破百萬，還點出近年科技業景氣不好，「今年有300萬就算不錯，疫情後一堆掉營收」「大部分人的年收入也就是80-120萬之間，尤其是今年景氣算差了…蠻多公司也沒獎金，台積也不是人人200萬，第一年就不可能200萬」。

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