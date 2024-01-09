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奶茶妹變超級女富豪！30歲章澤天凈資產超2千億　登胡潤財富榜

▲章澤天過去不時會分享生活美照，近年則鮮少更新動態。（圖／翻攝自章澤天IG）

▲章澤天登胡潤財富榜。（圖／翻攝自章澤天IG）

記者鄭思楠／綜合報導

胡潤研究院近日發布《胡潤校友會榜》，在校友會榜中，北京清華大學排名第一。而在清華大學上榜校友的名單中，30歲的章澤天以淨資產600億人民幣（約新台幣2559億元）的身家排行第三。章澤天在2009年以一張穿制服、手拿奶茶照爆紅，被網封為「奶茶妹妹」，之後在2015年升格當人妻、嫁給大她20歲的京東集團創始人劉強東。

據《北京青年報》報導，北京清華大學以32位校友入榜排名大陸高校第一。主要從事半導體行業，其次是生活服務，包含美團創辦人王興、邁瑞醫療創辦人徐航等，但上榜校友總財富只排第二，達到6448億元（人民幣，下同）。其校友創辦的企業，包含美團、邁瑞、京東和快手，皆登上胡潤世界500強。

與清華大學並列第一的浙江大學，亦有32位校友登上2023胡潤百富榜。主要從事醫藥業，其次是電子商務、金融科技和投資，包含拼多多的黃崢等。其校友創辦的企業，包含阿里巴巴和拼多多，同登胡潤世界500強。

資料顯示，黃崢的個人財富比前一年度增長1000億，增幅達59%，是榜單上財富增長最多的企業家，最終以2700億元首次進入百富榜第三名。

北京大學則以22位校友入榜排名第三。主要從事教育領域，其次為房地產、投資、網路資訊服務等，包含百度創辦人李彥宏、蔚來汽車創辦人李斌等。其校友創辦的企業，包含百度和藥明康德，皆登上胡潤世界500強。

▲▼劉強東,章澤天。（圖／翻攝自微博）

根據校友會上榜人數，排名第四到第六的學校分別是上海交通大學21人、武漢大學17人、中國人民大學16人，以及華南理工大學16人。

上海交通大學雖排名第四，但是其上榜校友總財富排名第一，達到6459億元人民幣。校友主要從事遊戲行業，其次是鋰電池和信息技術，包含寧德時代董事長曾毓群、米哈游創辦人蔡浩宇、東方財富創辦人其實等。

海外大學中，美國史丹佛校友有14人上榜最多；其次是麻省理工大學有11人；第三是加州大學有8人。

胡潤百富董事長兼首席研究長胡潤表示，最終衡量一所大學的成功就是看該校校友以後成為具有社會價值的人物，比如科學家、教育家、企業家等，而這個校友會榜只看了企業界，「最具財富創造力的校友會」。

值得一提的是，2023胡潤百富榜中，中國首富、農夫山泉創辦人鐘睒睒曾因文革中斷學業在國小五年級，後畢業於浙江廣播電視大學漢語言文學專業，目前以4500億元財富，第三度成為中國首富；排名第二的騰訊馬化騰則是深圳大學校友，財富達2800億元。

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