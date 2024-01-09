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2004年總統大選「台灣人超瘋」！老鄉民點頭：2顆子彈是經典

▲▼投票 九合一大選 投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本周六就是總統大選的投票日。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

本周六就要迎來總統大選，各陣營皆進入最後衝刺階段，就有網友指出，本來以為這一次的選舉大家都很瘋狂，爸爸卻說2004年的總統大選比現在還要瘋，但他當時才念小學，沒有太深刻的記憶，求問當時的選舉狀況，貼文一出，有網友笑喊「陳水扁真的是讓台灣瘋狂的男人」、「2顆子彈真的很難超越」。

有網友在PTT發文，「我爸說2004年全台灣比現在還要瘋？」陪爸爸聊天，談到這一次的總統大選，感覺大家「跟瘋了差不多」，但爸爸卻說2004年的第11任總統、副總統選舉，台灣才是真的瘋了，但原PO當時還在念國小，沒什麼印象。

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爸爸說那次選舉台灣差點就暴動了，讓原PO相當好奇，「有沒有年紀大一點的鄉民可以出來講，當年到底有多瘋？有沒有八卦？」

貼文一出，網友紛紛提到319槍擊事件，「2顆子彈真的很震撼」、「2顆子彈是真的經典，結果也很驚險」、「2004超瘋的，記得2顆子彈發生當晚，藍名嘴臉比大便還臭」、「沒有2顆子彈，阿扁可能會輸」、「2顆子彈有史以來最扯，沒有之一」、「2顆子彈阿，學校沒上課每個班級都在看新聞」、「連宋配如日中天，從頭贏到尾，然後敗給2顆子彈」。

另外也有網友提到，當年兩方的投票數相近到令人緊張，僅差了29,518票，「票數差距也是小到嚇死人」、「史上票數差最近的一次，當然比現在熱」、「得票率差0.2%左右，超刺激阿」。也有網友提到，選後話題熱度更高，「選前和選後一樣瘋」、「選舉是2000年比較瘋，2004年是選後更精彩」、「超瘋啊！我是說選後」。

▲▼連戰、陳水扁。（合併圖／d5954751黃克翔攝、ETtoday資料照）

▲連戰、陳水扁。（圖／ETtoday資料照）

據了解，2004年總統大選，民進黨推派陳水扁、呂秀蓮，國民黨則推派連戰、宋楚瑜，在投票日前一天，尋求連任的時任正副總統陳水扁、呂秀蓮遭到槍擊，呂秀蓮膝蓋受傷，陳水扁腹部輕微擦傷，所幸兩人意識清醒，沒有大礙。

根據事後警方調查，兇手共開了2槍，被認定的主嫌陳義雄，在槍擊案發生後10日，落海溺斃於安平港，且其生前留下的遺書已經被毀。2005年8月17日，臺灣最高法院檢察署檢察總長吳英昭正式宣布結案，由於涉案的陳義雄已死，全案予以不起訴處分。

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