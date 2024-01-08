區塊鏈平台「以幣預測」賭總統大選結果　士檢發動搜索抓4賭客

▲士林地檢署查獲有人以虛擬貨幣下注總統賭盤，今（8日）指揮北市內湖警分局、中正一分局等搜索。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

投票將至！士林地檢署查獲有人在區塊鏈平台「PolyMarket」開設總統的選舉賭盤，今（8日）由專責查賄檢察官王惟星指揮內湖警分局、中正第一分局等，分別前往雙北、桃園等5處執行搜索，依違反選罷法約談4名賭客到案。經查，發現4人以下注約1300顆穩定幣，全案訊後請回。

隨著二合一選舉投票日接近，為防範選舉賭盤影響選舉公平及公正性，士檢專責查賄檢察官王惟星積極偵辦以虛擬貨幣下注總統選舉賭盤案件，今（8）日指揮北市政府警察局內湖分局、中正第一分局、台中市刑事警察大隊偵查第1隊與第8隊，分別前往台北市、新北市、桃園市等5處依法執行搜索，並傳訊涉案賭客4人到案。

檢警發現「Polymarket」賭博網站開設標題為「Taiwan Presidential Election：Who will win？」（台灣總統選舉：誰會獲勝？）選舉賭盤，以3位總統候選人勝選或敗選做為賭博標的，使用虛擬貨幣USDC（俗稱穩定幣，1顆USDC價值相當於1美元）下注，以此方式與公開不特定人對賭。

涉案4名賭客在該平台下注總金額約1300顆USDC，涉犯總統副總統選舉罷免法第88條之1第2項之選舉賭博罪嫌，經檢察官訊問釐清涉案情節後請回，後續也將持續追查，全力維護純正選風。