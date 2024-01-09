拿女星泳裝照...拍桌嗨喊「桌子都硬了」　新黨前秘書長性騷下場曝

▲新黨前秘書長楊世光性騷擾遭裁罰1萬元，不服提行政訴訟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉人豪／台北報導

新黨前秘書長楊世光，2021年12月3日在YouTube影片中，拿女星劉致妤泳裝照片說，「桌子都硬起來了（手從桌子底部往上拍打）」、「我是羨慕妳身材好」、「不要流鼻血」等，劉女覺得遭言語性騷擾，令其感受不舒服及噁心，向警方申訴，台北市政府裁罰楊世光1萬元後，楊世光不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決楊敗訴。

判決書指出，劉女2022年1月向台北市政府警察局提出性騷擾申訴，稱楊世光於2021年12月14日及同年12月23日，在網路YouTube頻道「楊世光的新視野」對其為言語性騷擾，令其感受不舒服及噁心，經台北市性騷擾防治委員會調查，認定楊世光行為構成性騷擾裁處楊1萬元罰鍰，楊不服提行政訴訟救濟。

楊世光指出，影片發佈時間適逢新黨黨代表與主席選舉，該影片為針對新黨黨代表選舉與相關候選人適任與否之資格，進行個人意見闡述，應屬政治性言論而受言論自由之保障，是憲法保障的重要基本權，實難認有損及他人之人格尊嚴，或有造成心理畏怖或冒犯等不當影響之結果，請求法院撤銷。

但行政法院認為，楊世光在直播節目中，當場拿出劉女穿著泳裝之照片，說「觀眾朋友，你看這個照片，不要流鼻血。桌子都硬起來了，觀眾朋友，親不親熱，親不親熱，我跟你講，能穿少的不會穿多的，觀眾朋友，能穿少的不會穿多的，能拍得少的就不會拍多的，至於鏡頭背後還會穿更少，我不知道，但夠辣，43歲夠辣」、「桌子都硬起來了（手從桌子底部往上拍打）」、「我是羨慕妳身材好」、「不要流鼻血」等。

行政訴訟庭認為，楊世光就性騷擾部已侵害劉女人格尊嚴，且劉女曾為公眾人物，於20多年前以主角身分參演多部賣座電影，雖劉女參加黨代表選舉涉入公眾相關事務，不代表劉女所有生活資訊均無隱私權之適用。

台北高等行政法院審酌，楊世光所述雖為政治性言論，然其認定為性騷擾言論，已對劉女人格尊嚴造成一定程度之損害，判決楊世光敗訴。