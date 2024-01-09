客人不願用手機點餐！店員不爽嗆「死老百姓」　網轟：還收服務費

▲一名服務生網友抱怨客人不用手機點餐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近幾年許多餐廳的點餐流程，都採用掃QR Code的方式。然而，有位店員抱怨在上班時，總會遇到不愛遵守規則的客人，許多人在得知要用手機點餐時，則會說「拿菜單寫就好了，我不要用點的」或是「我不會用手機點」，對此，原PO不滿的說，「不會是不會學喔，死老百姓」，此文一出，網友則紛紛不挺。

原PO於近日在臉書社團「匿名3公社」發文指出，客人都不愛遵守遊戲規則，已經說了找位置後掃QR Code點餐，但卻一直說自己拿菜單寫就好了，不要用點的或是直接表明不會用手機點餐。對此，原PO則表示，看對方明明是年輕女性，又不是銀髮族，怒嗆「不會是不會學喔，死老百姓」。

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此文一出，網友則紛紛不挺，留言表示「你幫忙點餐不行？不然請你要幹嘛？像我去買當勞最討厭店員強迫用點餐機點餐，阿就沒有比較快啊」、「匿名果然都比較唱秋…呵呵！」、「Qrcode點餐超難用，是我也不想用，常常看到要用手機點就乾脆換家吃了」、「請跟我說貴店在哪邊，我好避開，謝謝！」

也有網友點出不想用手機點餐的主因，「我去用個餐，為何還要用我自己的手機？然後還要給你們加收一成服務費？誰知道妳家系統是不是會被植入木馬？我何必讓自己的手機冒險？」

不過也有人在留言區提出解方，「簡單，想避免類似情況，店家要在門口張貼相關內容，這樣不會或不習慣掃碼消費的人就不會去」。

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