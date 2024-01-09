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過年後「安靜離職」　5星座上榜

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲小孟老師說，巨蟹座在職場上的抗壓力很強。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，過年前後職場上最容易「安靜離職」的星座，包括射手座、巨蟹座、水瓶座、雙子座、雙魚座。

小孟老師說，你知道「安靜離職」（quiet quitting）嗎？最近在歐美開始流行起來，指的並不是真的離職，而是「在工作中離職」，讓自己在工作中「抽離」。

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小孟老師表示，工作只做最低限度的量，達到基本要求之後，就不在工作中投入額外情感和心力，雖然仍每天上班，但不把工作視為生活重心，不多做、不加班、不向上。

TOP 5：雙魚座

雙魚座的職場關係不論對工作本身、人際關係，還是日常生活都會注滿熱情，希望把每件事情做到最好。但本身卻也會對職場工作情況有很多想像，希望職場關係能始終保持得很好，甚至是更好。

當上司與員工關係出現不平衡的時候，那麼內心不滿就會開始醞釀了。尤其是要犧牲本身身心健康及生活品質的時候，雙魚座就會開始讓自己與工作「抽離」，因為做自己最實在。

TOP 4：雙子座

雙子座職場的學習力十分強，大部分都可以在短時間內學會，而且是個效率極好的星座，很懂得在適當場合做出適當表現，大多數能靠自己的實力，在職場上占有一席地位。

因此雙子座會比較要求雙向溝通，付出多少就希望有多少的回饋，畢竟自己的能力很受重用，可不希望自己被當廉價勞工來對待。所以當薪資問題談不攏，那麼領多少錢做多少事，而安靜離職是可能的手法。

TOP 3：水瓶座

水瓶座的職場分析能力很強，懂得如何在職場上找出自己的定位，並好好生存下來。因此當水瓶座發現目前的情勢，對自己不利的時候，尤其是主要常要求多做事、加班不給薪、又喜歡找喳，那麼水瓶座就展現自己的獨特性格，逼得上級出面來談合，要不然就是擺出應付的心態。

畢竟上司不懂員工的心，那又何必要員工「生死相許」呢？凡事有做就好。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座在職場上的抗壓力是很強的，而且善於解決疑難雜症、領悟力高，對新知感應敏銳，可說是職場上的萬用工具人，什麼事情都可以處理得好。

但是如果上級能力不被巨解座認可，那麼巨蟹座就不會這麼用心了，通常就是主管說什麼，巨蟹座有做就好，而把事情到完美，不再是巨蟹的選項。畢竟巨蟹座也是聰明人，若遇到能力不佳的主管，只可能是「真的離職」，或是「安靜離職」。

TOP 1：射手座

射手座的人熱情洋溢，對生活充滿火熱的激情，加上性格開朗、思想活躍，同時又不忘放眼世界。雖然在工作上還是很勤奮，但是相比之下，更願意把心思放在自己想要的事情上，因此生活習慣喜歡著重在工作以外的事，像是旅遊、爬山、露營、放鬆自己的這類事情上。

工作時只把事情做好就好，因為真正想要的，是在工作之外的自己，更有意義的人生，而不是被綁在工作裡的自己。

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