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4星座「越喜歡你越冷漠」　反常舉動超虐心！

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲「越喜歡你對你越冷」的反常舉動，時常讓你摸不著頭緒嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

社群平台上不時有為情所苦的網友PO文求問「對越喜歡的人越冷淡」、「喜歡的男生對我很冷淡」怎麼辦？這不是特例，占星YouTuber安德魯的賤聲房即盤點「越喜歡你，反而對你越冷」的4大星座，這樣的反常行為是害羞、不好意思或另有涵義，常讓對方摸不著頭緒。正步步陷入愛情漩渦的你也曾經歷這虐心的過程嗎。

安德魯統整4星座越喜歡一個人就越冷，除了參考太陽外，也要把月亮、金星參考進去。若你喜歡或正在曖昧的人，月亮、金星或太陽有重複上榜，代表越喜歡你，對你越冷的症狀就會越明顯：

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1.雙子座

社交好手、能言善道的雙子座，對於沒感覺、認為不可能在一起的人，一律都視為朋友，可以不計形象的嘻嘻哈哈搞笑、甚至開玩笑地撩你，是眾人的開心果，一旦喜歡上一個人他們的反差極大。雙子座的「冷」不是故意的，碰到喜歡對象反而會靜下來、變得扭扭捏捏，在對方面前說出的話、一舉一動都認真看待，常讓人感覺是不是心情不好。

別以為無憂無慮的雙子座好像都不需要思考與煩惱，喜歡上一個人後，他們的內心小劇場其實很多，會自己無限腦補「這樣表現好不好？」「剛剛開的玩笑會不會太過火？」和雙子座搞曖昧，會發現他們好像變了個人，前一天還很熱情，卻突然冷淡拘謹，千萬別為此感到難過，因為這是他們已經喜歡上你、開始要認真表現的跡象。

2.天秤座

平時很注重自身形象的天秤座，外人認識、看到的都是他們精心營造出來的形象，他們愛好和平、不喜歡吵架氛圍，若只把你當普通朋友，你所看到的永遠都是最完美的天秤座；他們進入愛情前的觀察期很長，若把你當自己人，或開始喜歡你，就會出很多考題與試煉，讓你過五關斬六將。

遇到喜歡的人，天秤座會卸下武裝、撕掉面具，讓你看到他們最真實的模樣，包括冷漠。他們的冷帶有點任性，在卸下偽裝的同時也給你考驗，就看你有沒有辦法接受。當越在意一個人，天秤座表現出的冷漠就越趨日常化，和當初認識的他們反差極大，但千萬別往壞處想，這只是他們需要獨處空間與時間沉澱，透露真實個性的同時也測試你是不是需要「整天黏在一起」的人。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲摩羯座雖一個人能過得很好，但內心很渴望愛情。（示意圖／取自pakutaso）

3.摩羯座

大家對摩羯座的印象是話不多，但其實只是他們願不願意說。在遇到喜歡的對象、想要認真看待感情時，他們的冷不是冷淡，而是害羞了、退縮了。摩羯座時常表現出「沒有愛情，我也可以活得很好」的態度，事實上內心深處比誰都渴望被愛，若有一個能懂他們的人出現，人生就會更完美。

感情對於摩羯座而言是「責任的存在」，他們越喜歡一個人想的就越多、糾結程度越嚴重，每發一則訊息、每說一句話都得想很久、整理很久，對方一個問題就足以讓他們想半天，回答總是小心翼翼，也因此常讓人誤解「摩羯可能對我沒那麼有興趣」。他們的冷，屬於亂了陣腳「不知道該怎麼辦」的類型，談戀愛不知該從何下手，他們的冷，只是因為不夠勇敢。

4.水瓶座

水瓶座很容易動心，卻不見得會動情，跟天生會隱藏真實個性、可以控制自己情感能力有關。他們不會替自己設下太多框架及擇偶條件，認為感覺最重要，即使喜歡上一個人也是「邊走邊看」，不會在愛情裡勉強與將就。在感情中屬於後知後覺型，明明已經喜歡上對方卻不自知，等到發現時反而有點退縮。

若沒有感覺到對方的心意，水瓶座會開始控制與整理自己的情感，並躲起來讓人找不到。他們的感情就像洋蔥般，得層層剝開才能看透最真實的情感，天生傲嬌的性格無法將脆弱柔軟的一面赤裸裸展現。談戀愛對水瓶座而言是種犧牲與承諾，通常會出現「喜歡你對你冷淡」的情形，大多發生在他們還不知道你的心意，還在控制自己情感的階段，也可能是想要測試你可以堅持多久。

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