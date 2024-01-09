新年佳餚準備免煩惱　龍師傅開箱餐廳年菜手把手傳授美味祕訣

▲台菜王子黃景龍（龍師傅）手把手不藏私親自示範讓年菜美味的小祕訣，在家就能輕鬆準備一桌好菜。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

即將迎接新年到來，每一年年菜準備可是讓不少媽媽們傷透腦筋。但今年別擔心，就讓榮獲多項國內外大獎，同時也是曾被選為台北台菜10大推薦的台北儂來餐廳主廚黃景龍（龍師傅），為大家示範冷凍年菜開箱，在家裡就能輕輕鬆鬆把冷凍年菜做得更好吃、更美味。

▲▼迎接即將到來的新年，台北儂來餐廳主廚黃景龍（龍師傅）為大家開箱年菜，並傳授料理時的關鍵小撇步。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

第一道「富貴金鯧香芋炊粉」，開火後在溫度差不多時，將油適量倒入鍋中，放點紅蔥酥在裡頭兒，再將準備好的金鯧魚放下去，均勻煎至金黃色後再翻面，好吃的祕訣就是要透過油加熱後，整個香氣就會完整散發出來，讓冷凍年菜華麗變身，接著就可以放到盤中進行擺盤；另外湯料鍋也進行熬煮，想要有點變化分成兩道享用，或再將魚放到熬煮後的湯料上皆可，美味的「富貴金鯧香芋炊粉」就輕鬆完成。

▲泰山純芥花油是龍師傅廚房必備的超級神隊友。

第二道龍師傅為我們示範的是「水晶雞腿」，先將雞腿解凍退冰後，再進行切割；想要來點不一樣的變化，可以將蔥段切好準備並加入薑絲和少許鹽來帶出甜味，再將泰山純芥花油加入鍋中加熱，接著將加熱後的油倒入準備好的蔥段調料中，於是調製好的醬汁就可以淋到特選土雞腿上，這一道「水晶雞腿」就可以端上桌。

台菜王子黃景龍（龍師傅）說，「以台灣人的年夜飯來講，很重要的就是要有魚有肉，有一些海鮮的料理。那其中就像我這次準備的「富貴金鯧香芋炊粉」，它代表著家裡年年有『餘』，然後來年可以大豐收；再來第二道就是雞肉料理，一般來講在年節時，像白斬雞或者是土雞、燒雞還有雞湯等等，桌上就是要有一道全雞或者是雞的料理，代表說起家賺大錢，或者是說起家非常的和樂，這是代表有一些吉祥的寓意在裡面。」

▲泰山純芥花油非常穩定，在高溫烹調時不會產生大量的油煙和油爆，同時不飽和脂肪酸有90%以上。

而其中料理美味關鍵，油品的選用可不馬虎，「泰山純芥花油」嚴選自澳洲進口原料，擁有十道品質把關，同時不飽和脂肪酸有90%以上。龍師傅補充提到，「『泰山純芥花油』第一個就是它的油質非常安定、非常的穩定，然後它在高溫烹調上不會產生大量的油煙，而且它的發煙點可以高達到220度，所以說這麼穩定的油，不管我們在煎煮炒炸的過程當中，它不容易變質；那再來也可以讓家裡像媽媽們在煮飯的時候，比較不會起油爆或者是油煙太多。」根據統計在日本，7成以上的家庭會選擇使用芥花油來作為烹調油品，不僅耐高溫且不易變質，各種烹調方式都OK，也因此成為媽媽們廚房必備的超級神隊友。