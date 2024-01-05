薪資差額補貼啟動！　勞動部僱用安定措施守護勞工挺企業

▲勞動部啟動「僱用安定措施」，協助減班休息之7行業別事業單位及勞工透過薪資差額補貼，協助事業單位維持營運，讓勞工穩定就業過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部2024年1月1日啟動「僱用安定措施」，協助減班休息之7行業別事業單位及勞工透過薪資差額補貼，協助事業單位維持營運，讓勞工穩定就業過好年。

因應景氣影響衝擊勞工及企業的生計和營收，勞動部於1月1日公告「僱用安定措施」，針對橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業（不含住宿業），只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依勞工減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額之50％，按月補貼減班休息勞工，每月最高可補助9200元，最長可以補助期間為6個月，最高每人可補貼55200元，實施期間為2024年1月1日至2024年6月30日。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為積極協助7行業別度過景氣寒冬，雲嘉南分署自2024年1月起除配合由減班休息勞工填寫申請表及檢附證明文件向雲嘉南分署或於台灣就業通網站「僱用安定措施」專區線上申請，雲嘉南分署亦將派專人至減班事業單位辦理解說，讓事業單位以最有效、便捷方式了解「僱用安定措施」申請方式、請領資格、薪資補貼之計算方式等。

民眾如果想進一步瞭解自己所受僱的事業單位是否屬於本次公告實施僱用安定措施的7個行業別，可撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或「台灣就業通」網站僱用安定措施專區（https://gov.tw/3ih）查詢相關資訊，或洽詢雲嘉南分署06-6985945#1699及轄區各就業中心。