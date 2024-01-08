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吃宵夜被3大叔騷擾「一群8+9出手了」　妹子驚呆改觀！全場吵翻

▲▼聚餐,快炒,熱炒,吃飯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO與同事被3位西裝大叔騷擾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人對8+9有負面印象，而一名女網友表示，日前吃快炒店被3名大叔言語騷擾，「後來還動手動腳，一下摸我頭髮一下又靠很近講話」，讓原PO不堪其擾，無奈店員看到也不肯上前勸阻，出乎意料的是，是一群刺青的8+9出手解圍，讓原PO驚呼「這次讓我對他們完全改觀，原來8+9也是有好人。」

一名女網友在匿名公社以「原來8+9也有好人」為標題表示，某天下班她與同事吃宵夜，豈料被3位西裝大叔騷擾，刻意搬椅子過來，還頻頻想加LINE認識，「言語騷擾就不用說了，後來還動手動腳，一下摸我頭髮一下又靠很近講話。」

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無奈整個騷擾過程，快炒店人員其實都看在眼裡，原PO直言「就算我已經喊很多次不要這樣，我們又不認識你們」，店員都不主動上前勸阻。

殊不知下秒神展開，某一桌看起來像8+9的客人走來，一名妹子裝熱情問「妳怎麼在這裡？好久不見」，隨後有4名刺青友人包圍桌子四方，各個也搭話題喊話「好久沒看到妳們了」，接著把原PO與同事拉到他們那一桌，其中1人還邀西裝大叔同桌。

3位西裝大叔見狀後，彷彿被嚇到一般，便趕緊買單離開現場。事後，原PO感謝一行人熱情挺身相救，而妹子回應是舉手之勞，要原PO不要放在心上。對此，原PO感到愧疚直呼，「很抱歉以前對8+9有不好的看法，這次讓我對他們完全改觀，原來8+9也是有好人。」

文章曝光後，底下網友熱議，「年輕人終究是年輕人啊」、「結論，西裝男才是8+9」、「串通好的吧」、「當然還是有好人，只是不多」、「這是人性不是8+9好嗎」、「三個穿著西裝的，會不會是老8+9」。

但也有網友質疑真假性，「英雄救美的老戲碼了」、「故事寫得很好，下一位」、「會說『舉手之勞，不用放在心上』就真的是創作文了就真的是創作文了」。

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