駁二網美景點毀了！大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　木頭應聲斷

▲大媽爬上藝術裝置拍照，把椅子站壞了。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄駁二藝術特區有一處裝置藝術「椅子樂譜」是不少遊客的拍照景點，沒想到近日有民眾直擊，幾位大媽竟不顧「禁止攀爬」標示，硬是要爬上椅子拍照紀念，結果一爬上去就斷了。駁二表示，將針對損壞維修費用求償。

《椅子樂譜》是蒐集1137張高雄市國中小學汰舊的課桌椅所堆疊組裝的半球體城堡，椅座壁面所形成的虛實缺口，宛如空間樂譜，創作者顏名宏老師藉由光影移動穿梭在作品之間，串聯著藍天、白雲、綠樹和校園記憶。

▲駁二藝術特區藝術裝置《椅子樂譜》。（圖／記者吳世龍攝）

昨日有民眾po文爆料，有幾名大媽不顧「禁止攀爬」標示，硬是爬上椅子，或坐或站的拍照留念，沒想到一站上去，椅子就「啪！」應聲斷裂。網友還錄下，2名大媽拿著椅子殘骸，正在研究該如何裝回去。

網友看了紛紛表示，「有夠沒水準」、「習慣就好 要是大媽摔下來的話還會要求賠償哩」、「大媽：我以為不會斷啊 這麼危險還拿來展示」、「真的是猴子」、「大媽很大機會會怪主辦單位沒圍起來她怎麼會知道」。

▲▼被大媽站壞的椅子，橫桿已裝回去，不過許多椅子都能看出有自然損壞痕跡。（圖／記者吳世龍攝）

記者重回現場，實際找到大媽當時坐壞的椅子，發現橫桿已被裝回卡榫，但是課桌椅疑因日曬雨淋已有損壞，其他課桌椅其實也有自然損壞痕跡。

駁二藝術特區對此表示，駁二藝術特區的戶外公共藝術作品，為了讓民眾親近藝術，大多都是可以觸碰，但多半是嚴禁攀爬或攀登的，作品旁都會設置警語，除了顧及民眾自身安全，也希望能夠保護藝術作品的完整不受到損壞。

關於網友拍攝影片中，遊客為了拍照而攀爬踩踏作品的不當行為，駁二藝術特區將尋求警方協助，針對作品損壞維修費用求償。駁二呼籲民眾留意自身安全，希望民眾在參觀的同時，更能愛惜園區的藝術作品。