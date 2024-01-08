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社會 社會焦點 保障人權

運鈔車竊走200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡　公司怒告下場曝

記者黃資真／南投報導

南投一名22歲賴姓保全趁中午時間，讓28歲吳姓保全先下車到餐廳用餐，趁機竊走運鈔車內的200萬元現金，立即購入一台中古BMW後逃亡，但7小時後仍被警方逮捕。因賴男繳回金額缺少96萬1000元，公司代為補上還給郵局，因此提告賴男要求賠償短少金額及違約金共103萬餘元，南投地院判決全數賠償。

▲▼獨／運鈔車22歲保全落網！盜200萬逃亡片曝　目擊者驚見他脫制服。（圖／民眾提供）

▲賴男趁同事吃飯期間，竊走200萬現金後買BMW中古車逃亡。（圖／資料照，下同）

本案源自於去年2月18日上午8時50分，龍邦保全員賴男、吳男輪流駕駛運鈔車，至各處郵局收取現金，直到中午12時許，賴男先讓吳男至餐廳用餐，自己負責留守，過沒多久，賴卻進到餐廳稱姊姊臨時有事找他，並將車輛及金庫鑰匙交由對方保管，隨後快步離去。

吳不疑有他，抓緊時間吃完飯後回到車內等待，賴卻遲遲未出現，吳這才發現事態不對勁，立刻清點金庫內現金，確認有200萬元不翼而飛，立即報警。

▲▼ 南投草屯鎮青雲街昨(18)日下午2時45分傳出運鈔車劫案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲賴男在台中被警方查獲，狼狽壓制上銬。

草屯分局下午2時45分獲報後立即成立專案小組，並調閱監視器畫面，發現賴持綠色手提袋快步移動，並搭乘交通工具逃往台中，最終於晚上9時許，在台中順利逮到賴男。

事後龍邦經警方發還取回103萬9000元，仍短少96萬1000元，只好再補除短少金額後將200萬元還給南投郵局，又因賴男所為已違反龍邦與郵局簽訂之契約，遭罰違約金、延遲利息共6萬7902元，如今向賴提告求償共102萬8902元；審理時賴未到場，亦未提出書狀或聲明陳述。

法官認為，賴身為龍邦員工，於值勤期間侵占南投郵局委託龍邦收送服務之款項200萬元，導致公司受有損害，具有因果關係，判決賴男須全數賠償。可上訴。

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