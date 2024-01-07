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中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地環境

▲中寮永福社區設光電抽水系統。（圖／農村水保署提供）

▲南投縣中寮鄉淺山農村是石虎等保育類野生動物重要棲地。（圖／農村水保署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

南投縣中寮鄉淺山農村，是石虎等保育類野生動物重要棲地，發現綠能與生態共存共榮的可能性！農村水保署輔導永福社區於當地野溪溝渠設置太陽光電抽水馬達，改善野生動物棲地的缺水困境。5日於永福社區石頭廟旁舉辦光電抽水系統設置成果的導覽活動，邀請關注再生能源及生態議題的機關、NGO夥伴造訪永福社區，一同見證太陽光電驅動野溪抽水馬達的設置成果與運作機制。

青農田懷生是永福社區的能源自主發起者，他指出當地長年維持純樸的農耕環境，因此保留相對自然的淺山生態。在十多年的農村再生計畫執行過程中，社區因緣際會開啟了生態保育之路，除積極推廣生態友善的耕作方式，也引動居民們組成環境巡守隊，加上生態專家的協助進行長期生態監測，記錄到石虎、白鼻心、大冠鷲等野生動物在田邊野溪的蹤跡，生動確切的監測影像也讓社區維護野生棲地的決心更加堅定。

▲中寮永福社區設光電抽水系統。（圖／農村水保署提供）

▲農村水保署輔導中寮鄉永福社區青農設置太陽光電抽水馬達及供水系統。

當地近年受氣候變遷影響而旱災頻傳，枯水期的農田及周邊自然棲地皆呈現缺水狀態，社區上游的野生動物因此被迫移動至人口越來越密集的山下取水，如此一來遭受路殺或犬殺的風險也因此增加。為避免生態劣化的困境發生，永福社區希望將此生態議題與綠能技術結合，透過自主發電的太陽光電抽取下游的野溪水資源回送上游蓄積，以維持田邊的蓄水池能終年有水，打造生態友善的抽水系統。

因應我國農業淨零排放目標及策略，農村水保署作為農漁村能源自主場域之推廣平台，自2022年開始於全臺農村社區大力倡導社區及農企業自主設置再生能源場域，並協助社區排解再生能源設置的疑難雜症、連結民間資源協力、辦理培力活動，並彙編出版《農漁村能源自主場域推動指南》，陪伴農漁村邁向能源自主之路。

▲中寮永福社區設光電抽水系統。（圖／農村水保署提供）

農村水保署表示，本次參訪樂見永福社區在過去一年的努力下，陸續獲得多方公益資源挹注，包括:熱心公益的民眾捐款、關注氣候變遷議題的荒野保護協會、專精於智能控制器技術的蘭芯智能公司等，分別在資金、教育、技術上助社區一臂之力，於2023年底完成整體規劃設置，藉由小規模太陽光電來驅動抽水馬達，抽取水量穩定的下游溪水，往上送至乾涸的蓄水池中，為農田周邊的動物們提供源源不絕的水源。

5日下午由農村水保署邀請生物多樣性研究所、荒野保護協會、蘭芯智能公司親臨永福社區設置現場，藉由生態志工及施工廠商等協力夥伴帶隊導覽，聆聽社區的生態故事、觀察監測影像紀錄，以及走訪光電抽水的送水情形。

農村水保署陳玲岑組長表示，相較於近年再生能源的設置常與環境生態議題產生衝突及對立，永福社區所提出太陽光電結合生態保育的方案別具亮點，利用在地自然資源發展綠能，再回饋給在地的生態環境，非常難能可貴，也期待未來的農漁村社區能夠逐步發展出多元的能源自主樣貌，為環境加分、農村加值。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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