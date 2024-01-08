職場主管必看！6步驟教你如何激發員工責任感　換位思考避免樹立新敵

文／Workworks職場人

職場人們屬於態度積極還是被動的員工呢？做事態度被動的人往往有能力卻不付出全力工作，倘若職場上放任態度被動的員工，不找出解決問題的根本，容易將問題越滾越大，本篇編輯將分享《從說話洞察人心：摸透對方心裡，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，帶領職場人們逐步擴大的員工責任感！

激發責任感步驟

1.有效溝通

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想要激發員工責任感的第一步驟為「有效溝通」，告訴對方你想花個十分鐘和他小聊一下，且時間最好訂在對方可以專心談話的時候，倘若對方能馬上放下手邊事情過來找你，職場人們不妨禮貌地回覆：「不是很緊急，可以等他忙完之後再過來。」

2.換位思考

接續第二個步驟要設想可能會讓對方覺得「不滿」的地方，並且越明確具體陳述越好，常見的像是「丟給對方無聊的案子、沒有給對方足夠的預算購買理想設備、經常要幫同事收拾爛攤子」等，這種時候必須設身處地的「換位思考」、放下自己對他的成見。

3.出乎意料的開場白

職場人在與對方會談前，必須先讓對方感到出乎意料，作者在書中建議像是「你大概預期我會像平常那樣告訴你哪裡不對、哪裡做錯，但是我一直在思考為何你有這樣的態度，或許是我讓你失望了，有幾件事也許你不敢說，這些事情應該是⋯」明確地說出你覺得讓他感到失望的事。

4.誠懇詢問耐心聆聽

與其爭執不如好好傾聽對方想法！第四步驟為「誠懇詢問耐心聆聽」，透過真誠地詢問，讓對方卸下防備心房，作者在書中建議像是「我講的這些都對嗎？如果不是的話，那我做了什麼讓你覺得不舒服的事情？可以說說看嗎？」好好傾聽對方要講的話，聽完後稍停一會再說：「這些事情對你來說有多困擾？」

5.真誠道歉，謝謝對方的坦白

在對方回答你提出來的問題之後，作者在書中建議職場人們可以真誠地回覆：「是喔！我都沒發覺，很抱歉，這塊我以後會再調整」，如果對方詢問：「還有其他的事嗎？」你就要真誠地說：「沒有了，我想講的就這樣，很感謝你告訴我實話。」

6.避免樹立新敵，讓對方負起責任

當傾聽到對方的坦白過後，可以回應對方：「我知道有些地方忽略了，也知道你不敢告訴我，如果我能了解自己的盲點，可以做得更好」。接續也務必跟對方討論「如何創造讓他好好工作的環境」，想讓態度被動的人負起責任，如果當面指正對方，事實上只會樹立新敵，即使對方表面唯唯諾諾，但只要有機會，對方還是會開始想辦法逃避責任。

以上「6招激發責任感步驟」的分享，職場人務必手刀記下來，期許大家都能有效激勵員工責任感，共同創造一個良好的職場工作氣氛！

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