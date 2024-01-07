陸第三代自主超導量子電腦上線　搭載72位元晶片「悟空芯」

▲「本源悟空」量子電腦。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」於6日9時，在安徽合肥上線運行。據悉，該電腦是大阿魯目前先進的可編程、可交付超導量子電腦，之所以取名「悟空」，來源於神話人物孫悟空，寓意如孫悟空般「72變」。

據《新華社》報導，安徽量子計算工程研究中心與量子計算芯片（晶片）安徽省重點實驗室指出，大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日當天，在本源量子計算科技（合肥）股份有限公司上線運行。

報導指出，該量子電腦搭載72位自主超導量子晶片「悟空芯」，是目前先進的可編程、可交付超導量子電腦。科研人員介紹，超導量子電腦是基於超導電路量子晶片的量子電腦；國際上，IBM與谷歌量子電腦均採用超導技術路線。

安徽量子計算工程研究中心副主任孔偉成博士介紹，「本源悟空」匹配了本源第三代量子計算測控系統「本源天機」，真正落地了量子晶片的批量自動化測試，量子電腦的整機運行效率大大提升。

量子計算晶片安徽省重點實驗室副主任賈志龍博士介紹，「悟空」搭載的是72位超導量子晶片「悟空芯」，共有198個量子比特（量子位元），其中包含72個工作量子比特和126個耦合器量子比特。

報導指出，此次發布的超導量子電腦取名「悟空」，來源於中國傳統文化中的神話人物孫悟空，寓意如孫悟空般「72變」。