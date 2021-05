COMPUTEX2021 掌握未來！產業龍頭齊聚論壇　解鎖全球 5G、智慧物聯布局

▲COMPUTEX於2021年以線上方式舉辦。(圖/資料照)

科技中心/綜合報導

新冠肺炎雖然為全球帶來嚴重衝擊,改變了人們的生活形態,卻也成為科技發展的關鍵加速器,像是居家辦公、遠距教學,電腦軟體一開,空中即時連絡不受地點限制;還有疫情封城、邊境管理等阻礙運輸、人們被迫待在家中,COMPUTEX 主辦單位外貿協會將舉辦 6/2(三)~6/3(四)舉辦的 2021 COMPUTEX Forum,力邀全球科技領航企業重量級講師,以「開創智慧新局 The New Era of Intelligence」為題,聚焦 5G、AI(人工智慧)、IoT(物聯網)關鍵應用,解鎖量子電腦發展趨勢,深入討論疫後新局策略。

各產業期望抓住消費者和用戶的心,必須順應潮流數位轉型才得以在後疫時代生存並持續發展,因此全球紛紛搶攻 5G 技術,「高速度(Speed)」、「低延遲(Latency)」、「廣連結(Connections)」三大特性,不再只是應用在手機行動通訊技術上,更延伸到萬物聯網,緊密結合大數據、雲端計算、人工智慧、物聯網、車聯網、自駕車工業 4.0 等尖端商用技術發展。各國建置網絡、陸續開發相關設備及產品,尤其是關鍵角色「晶片」,而在 2021 COMPUTEX Forum 6 月 2 日(三)上午舉辦的「智慧物聯 全面升級 AIoT Evolution」場次,將有科技巨擘 Intel、NVIDIA 等半導體大廠以及伺服器主機解決方案供應商 Supermicro,談論全球科技巨擎如何積極布局,在 5G 新戰場中把握商機。6 月 2 日(三)下午場 「AI賦能 場域延伸 AI Empowerment」場次由半導體大廠恩智浦半導體(NXP Semiconductors)將分享其願景以及 AI 賦能智慧生活、智慧城市、智慧交通與智慧製造等場域應用。該場次集結 Arm、Delta 及國際資安業者 Check Point Software 講述在 Home Working 環境下,家中成為資料中心,如何管理資安威脅議題。6 月 3 日(四)上午場「關鍵技術 應用解鎖 Critical Technology」由台灣半導體龍頭穩懋半導體副董王郁琦博士開場,穩懋是目前全球 5G PA 產能最大業者,當 5G 應用遍地開花,市場需求勢必擴大。加上 LiDAR Application 電動車駕駛輔助系統需求成長快速,關鍵零組件-光學雷達商機爆發,穩懋相關製能與產能領先全球,未來將成為關鍵供應商。工業大廠西門子將分享 5G 技術如何帶領工業製程轉型;遠傳電信總經理井琪將帶來台灣在 5G 電信的趨勢願景,主講遠傳一直以來對於 5G 醫療領域的專業。6 月 3 日下午場「Tomorrow Technology 明日科技」,高通帶來最新產品走向,IBM 帶來量子電腦發展最新趨勢;隨著智慧交通快速發展,自駕車暢遊的智慧城市已在不遠處,NVIDIA 將分享智慧 AUTO 解決方案。以上論壇場次都將在 #COMPUTEXVirtual 線上展同步直播,只要預登後就可以於 6 月 2 日至 6 月 3 日同步觀看。

在 AI、物聯網及量子電腦、雲端應用的高度結合之下,產業升級並顛覆傳統商業模式正在進行式,人類的工作型態、生活和經濟模式皆產生永久變革,令人期待的智慧新局已然進入序章。新創能量是不被競爭淘汰和引領時代的重要能力,根據最新《全球新創生態系報告》(Global Startup Ecosystem Report, GSER)指出,新創重心轉移至亞洲,台北國際電腦展(COMPUTEX)以自身影響力洽邀全球資通訊龍頭齊聚一堂,在為期兩天共四場次的 2021 COMPUTEX Forum 精銳盡出,論壇將於 #COMPUTEXVirtual 線上展同步播出,期望帶給所有與會者全新數位化體驗,並奠定台灣在全球資通訊產業主導中下游之關鍵供應鏈地位。