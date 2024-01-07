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大陸 大陸焦點 特派現場

陸前統計局長：應消除住房、汽車、煙火等消費限制

▲▼大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆 。（圖／CFP）

▲大陸國家統計局前局長寧吉喆 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸統計局前局長寧吉喆6日呼籲，大城市、特大城市和超大城市現在仍存在著限制居民住房、汽車，甚至煙花、炮竹消費等各種各樣的行政管制和體制障礙，都應該逐步消除。

寧吉喆在中國資本市場論壇上提到，過去一年中國經濟持續回升向好，GDP總量有望達到126萬億元人民幣，預計全年能夠實現預期經濟發展目標，「中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率預計仍將達到30%。擴大內需對經濟增長起到了支柱作用，疫情防控轉段後消費持續上升，今年前3季最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到了83.2%。」

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

寧吉喆指出，新增就業能夠實現預期目標，過去一年中國著力實施就業優先政策，已見到成效，「2023年10月、11月城鎮調查失業率降到5%。預計2023年城鎮新增就業能夠實現1200萬人左右的全年預期目標。」

寧吉喆說，過去一年，隨著中國生產增長及一些國際大宗商品價格階段性回調，中國物價漲幅較低，1到11月CPI同比上漲0.3%，剔除食品和能源價格的核心CPI上漲0.7%，明顯低於年初提出的3%左右的預期目標，「從長期看，中國CPI將實現總體平穩、溫和上漲的趨勢。」

寧吉喆強調，國際收支基本平衡目標有望實現，過去一年面對全球經濟和貿易增速放緩，有關方面著力穩外資，貿易結構繼續改善，「2023年四大宏觀指標的情況跟年初提出的預期目標基本上是相符的。」

另外，寧吉喆還說，大城市、特大城市和超大城市現在仍然存在著限制居民住房、汽車甚至煙花炮竹消費等各種各樣的行政管制和體制障礙，都應該逐步消除，「這些都是體制改革的潛力所在。」

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關鍵字：

消費限制住房汽車

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