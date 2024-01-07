黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

▲遠近馳名的綠島柚子湖因有珊瑚礁群而吸引許多觀光客，卻因「重油污染」而成黑色煉獄。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台東縣綠島鄉柚子湖海岸去年12月1日被大量重油污染，原本澄澈的海岸瞬間變成黑色煉獄，油汙如今隨著洋流影響飄向東北角，半個台灣海岸都慘遭污染，導致養殖業者可能損失上千萬元。業者指控環保局和林務局互踢皮球，恐讓油汙再度隨季風和洋流四處飄散成為海洋惡夢。

12月26日上午，本刊記者抵達東北角海岸的貢寮香蘭，過去憑藉絕美海景被評為東北角秘境，如今卻在油汙侵襲下面目全非，海邊石頭沾滿重油，砂礫上也出現大面積的凝固油漬，還有包裹黑油的漂流木躺在岸邊，昔日海天一色如今卻如黑色煉獄。

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▲貢寮養殖業者擔心沾滿黑油的漂流木，若不處理恐怕會再發生二度污染。（圖／CTWANT提供）

據了解，東北角的油汙來源於綠島，有不明船隻去年底於綠島附近公海偷排廢棄重油，而柚子湖海岸跟著受到嚴重污染，更恐怖的是，油汙隨著洋流一路漂向東北角，台東、花蓮、宜蘭、基隆、屏東也陸續發現油污，連300多公里外的貢寮地區都慘遭波及，而貢寮香蘭地區的民眾從事養殖業維生，突如其來的油汙猶如晴天霹靂，重創當地養殖業者，有業者私下粗估損失可能近兩成、至少上千萬元，地方政府的態度更讓民眾無比心寒。

當地潛水團隊上月21日發文指控，民眾向新北市環保局請求幫助，希望能協助處理養殖業者遭污染的地區，環保局卻態度消極，表示該處為私人土地，養殖戶不同意進入因而不便干涉，但受污染區域並非私人土地，當地民眾更從頭到尾都沒有收過環保局的聯繫，質疑環保局想「甩鍋」卸責。

面對民眾怒火隆隆，潛水團體還透過社群網站不斷發聲，環保局終於找來委外廠商處理油汙，而當地海岸邊出現許多沾滿黑油的漂流木，民眾想自行清理卻遭林務局阻止。

「林務局上禮拜說漂流木是國家財產不能動，但他們又不趕快來處理。」養殖業者吳小姐無奈表示，附近居民都很擔心漂流木上的油污會造成二度污染，希望儘快將其移走，卻受到林務局提醒「不得肆意」移除，業者只能成天提心吊膽，只要稍微「漲潮」就會擔心剩餘油污是否又會再度破壞生態。

▲清污工作人員手中吸油棉上是滿滿的黑油，污染情況慘不忍睹。（圖／CTWANT提供）

對此，環保局澄清表示，12月10日接獲通報香蘭海蝕平台地區受到油污污染即派員前往應變，當時人員清理至養殖場附近海蝕平台時遇到一名男性（事後查證應是地主的哥哥），應變同仁前往關心並詢問是否需要協助，對方則先表示目前不需要，想先自行清理，但可否提供清理物資吸油棉片？故應變同仁當下先提供了3箱吸油棉片給對方。直到12月26日環保局輾轉接獲該養殖場透過其他渠道反映需要協助，隨即前往幫忙，總計清出320公斤資材廢棄物，且已於1月3日派遣應變人員清理完畢。

林務局也解釋，當時民眾疑似是遇到非林務局人員提醒漂流木的處理問題，經林務局調查，12月29日接獲通報後已派員前往探查，目前也已經協助聯絡相關局處安排會勘處置，請民眾不必擔心。

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