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她嫌彌月禮盒「藏1驚喜」超難處理　全場認同：真的超多餘

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彌月禮盒「藏1驚喜」超難處理，網友認同「所以我小孩的彌月禮不放照片」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

華人傳統文化中有彌月送禮的習俗，許多家長除了送彌月油飯、蛋糕外，大多還會附上孩子的照片，不過臉書粉絲團「我的無禮，因為你值得」表示，彌月禮中小孩的照片其實很難處理，不論丟掉或燒掉都頗失禮，只能收在某一個地方生灰塵，貼文一出立刻引發網友熱議。

臉書粉絲團「我的無禮，因為你值得」近日分享與朋友的對話，他跟朋友聊天時，談到彌月禮的小孩照片很棘手，因為上面有父母跟孩子的姓名，不論丟掉或燒掉都有點失禮，只能收在某一個地方生灰塵，若學朋友的爸媽「放在客廳透明桌墊下」，哪天朋友拜訪看見泛黃又黏住的照片也是一場尷尬。

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「我的無禮，因為你值得」表示，綜合上述原因，所以他平常一律不拿婚禮小卡，至於朋友煩惱的彌月禮，只能提前跟對方說不要給照片，畢竟嬰兒其實都長得差不多，長大再給實體照片也可以，最後也好奇各位網友，「請問你們都怎麼處理照片呢，照片我真的不想亂丟，畢竟我覺得那東西有靈性」。

貼文一出立刻引發網友熱議，其他網友看了紛紛表示，「丟跟不丟都為難」、「其實我不懂為何要放照片，不覺得很怪嗎」、「我也覺得照片很多餘」、「真的，我才不想要我小孩的照片被丟垃圾桶，所以之前彌月禮盒打死都不放照片」、「所以我小孩的彌月禮不放照片，只有文字小卡」、「公司的碎紙機很好用」。

也有人建議，「所以我就放一個QRCode ，有興趣的可以自己去看照片或影片，丟掉了也沒有負擔」。

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