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小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

小商人的「X同學條款」貼文疑似被臉書下架。（圖／翻攝自小商人臉書）

▲小商人的「X同學條款」貼文疑似被臉書下架。（圖／翻攝自小商人臉書）

圖文／CTWANT

新北國三生割頸命案持續延燒，不滿行兇「乾哥」、教唆「乾妹」案後囂張態度的網紅「小商人」，最近除槓上新北地院與《兒少法》，在紐約時代廣場上廣告看板公布2人照片、姓名，日前還喊出應修法並增設以遇害同學為名「X同學條款」，未料文章疑似遭臉書下架，氣得他直嗆「你們越刪我就去掛越多」！

網友在2人的社群被肉搜曝光後，發現乾哥行兇後曬出比YA照、乾妹案後嗆外界「擊敗」，輕佻態度掀起各界怒火，也讓兩人的社群資訊被瘋狂轉傳。

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小商人的文章疑似被臉書下架。（圖／翻攝自小商人臉書）

▲小商人的文章疑似被臉書下架。（圖／翻攝自小商人臉書）

這波肉搜、轉傳潮甚至驚動新北地院、司法院出面發聲，呼籲任何人不得揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片與轉傳，以免觸法。

同樣不滿校園發生割頸案、乾哥乾妹態度的小商人，先是怒嗆「又來兒少法了，還說不要肉搜加害者。加害者都敢嗆各位擊敗了，如果我把截圖跟照片放在廣告車上，來罰」，與在美國公布2人個資，最近也喊出增設「X同學條款」，沒想到，先前的嗆聲文章沒事，反倒是「X同學條款」疑似被檢舉下架。

小商人對此直嗆，「你們就繼續檢舉沒關係，把我的文章撤掉不會比較好過」。並預告：「你們越刪我就去掛越多，鎖我流量也沒差，反正我也不靠這個吃飯。要玩都來，幹你媽的。」

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