蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我」

▲民進黨總統候選人賴清德新莊造勢，總統蔡英文助講。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數7日「黃金周」，民進黨總統候選人賴清德新北市新莊選前造勢晚會湧入大批支持者，總統蔡英文也到場助講，她致詞時表示，台灣是世界的台灣，這條路要繼續走下去，感謝大家的支持，一起創造沉著穩健、令人信賴的蔡英文路線，13日要拜託大家繼續支持，支持一直和蔡英文並肩作戰的賴清德跟蕭美琴。

蔡英文表示，自己第一次選舉就在新北市，總共選了4次，一次市長、三次總統，每次選舉新北市民都給我最大支持，2016跟2020因為大家的支持讓民進黨國會過半、讓台灣走在對的路上。

蔡英文多次脫稿演出、跟台下支持者互動，聊最近上線的《在路上》競選廣告，蔡詢問多少人看過《在路上》在路上，全部支持者都舉手；問誰看過三次以上，同樣全部支持者舉手；後又問誰看過五次以上，同樣全部支持者舉手；讓她打趣「我懷疑有人騙我」，也有支持者大喊很感動「看到哭了。」

蔡表示，自己已經把鑰匙交給賴清德，請大家也把選票交給賴清德跟蕭美琴，讓他們繼續帶領台灣走向世界，8年來做了很多事情，全力建設國家、壯大台灣。她也談到台股、港股黃金交叉、租金補貼、減稅以及長照政策等施政表現。獲支持者不小迴響。

蔡英文指出，自己8年將還債9千億，國家負債比例已經降到27％，台灣也堅持自由民主、走向世界，推動國防改革，海鯤號下水、勇鷹號成軍，這就是台灣守衛自己的決心，也讓世界看好台灣、紛紛來到台灣投資，更證明這是非常安全地方。

蔡英文表示，台灣是世界的台灣，這條路要繼續走下去，雖然走這條路過程很艱辛，但也一起走過很多艱難，大步前行，感謝大家的支持，一起創造沉著穩健、令人信賴的蔡英文路線，13日要拜託大家繼續支持，支持一直和蔡英文並肩作戰的賴清德跟蕭美琴。