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1／13選舉投票日　台中路邊汽、機車停車不收費

▲1/13選舉投票日，台中路邊汽、機車停車不收費。（圖／台中市政府）

▲1月13日選舉投票日，台中市政府宣布，路邊汽、機車停車不收費。（圖／台中市政府）

記者游瓊華／台中報導

投票日倒數計時，第16任總統副總統及第11屆立委選舉，將於1月13日舉行投票。台中市政府宣布，為方便民眾至各投開票所投票，台中市政府表示，投票日台中市路邊汽、機車收費停車格，及停管員巡場開單的路外平面停車場，當天暫停收費1天，而委外經營平面停車場與立體停車場則維持正常收費，籲請民眾依規定停放車輛，順利投下手中神聖的一票。

交通局表示，配合1月13日公民投票日，為讓民眾能便利停車，出門踴躍投票，台中市路邊汽、機車收費停車格及路外巡場開單的平面停車場，投票日暫停收費1天；立體停車場及委外經營的平面停車場則維持收費，滿足民眾停車的需求。

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交通局呼籲，民間停車場業者切勿有違規收費、任意喊價、隨意調漲停車費率情形，民眾如發現違規收費情形可撥打1999市民一碼通專線檢舉；另如有任何停車疑義，可向台中市停車管理處洽詢，電話04-22258160、04-22258029。

停管處補充，總統副總統及立法委員選舉投票日當天，警方照常受理民眾檢舉違規停車案件，希望民眾不要因為一時方便而將愛車違規停放；此外，也提醒民眾如有停車費繳費需求，可多加利用「台中交通網」APP線上繳費服務。

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