蘆洲站停車場新措施惹民怨　北捷優化程式增加機台...機車不再排隊

▲蘆洲站停車場「改辨識+減車道」，機車族大排長龍繳費超怒 。（圖／翻攝自我是蘆洲人）

記者戴上容／新北報導

捷運蘆洲站停車場是地方重要交通樞紐，可容納901輛機車，1日起因更換廠商，改變車道數量及繳費方式後，由於機器感應不靈敏，加上繳費機台不足，導致騎士大排長龍，台北捷運公司3日起立即責令廠商改善，增加機台、優化軟體，讓機車排隊的景象不再出現，預計9日將再增加1個車道供機車出入，將可再大幅縮減機車進出時間。

捷運蘆洲站地下停車場可容納901輛機車，民眾上下班要搭乘捷運時，便會機車停放於此，原先廠商設置進出2車道且靠悠遊卡、代幣進出，但1日起更換廠商接手營運，將進出車道改為1道，改為車牌辨識繳費。

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2日第一個為上班日，許多民眾對新系統不熟悉，加上設備感應靈敏度不佳，造成機車騎士大排長龍，許多騎士排了15分鐘以上，都還無法出去停車場，許多人在臉書「我是蘆洲人」抱怨，指自己全勤獎金，因為停車場爛系統而飛了。新北市議員李倩萍立即關心，趕緊線上回應要求台北捷運公司改善，而北捷商業發展處商管中心副主任江明洪也立即協調廠商，針對機車族提出的意見的建議進行調整。

▲▼台北捷運公司提出解決辦法，包含優化機器、增加機台、提供手機繳費和增加人員協助等 。（圖／記者戴上容翻攝）

台北捷運公司表示，3日時已完成優化繳費設備程式，並於現場增加人員解說疏導，加速繳費及出場效率。自繳機已從2台增至4台，另新增手機線上繳費，以優惠15元計收，尖峰時段原排隊人數約20人(約等12分)，改善後排隊人數已降為約2人(約等2分)。

另一方面，北捷也預計於1/9前新增出入場驗票閘門，改為2進2出（原1進1出），可再有效縮短前述進出場排隊車數及等候時間，此外，也增加線上預繳停車費功能(以 15 元/次 x 預購日數)，預計1/8上線，讓機車族大排長龍的狀況不再出現。