小英總統從海邊回來了！合體余天挺李坤城　穀保子弟兵鼓勵蔡明堂

記者楊喬詅／綜合報導

2024大選進入選前黃金周，新北市第3選區（三重區103個里）立委候選人們紛紛卯足全力造勢，民進黨候選人李坤城昨（5）日晚間舉辦音樂會，邀請總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、余天以及綠營議員相挺，李坤城也打趣引用《在路上》片段，笑說「把蔡英文從海邊載來三重囉！」蔡明堂則釋出穀保青棒子弟兵的感性影片，分享球員們眼中的「蔡董」。

▲蔡英文、蕭美琴、余天到三重輔選李坤城。（圖／翻攝李坤城臉書）

李坤城5日晚間舉辦「三重團結勝選音樂會」，總統蔡英文、民進黨副總統候選人 蕭美琴、三重現任立委余天都到場支持。蔡英文表示，在1月13號就要選擇台灣的方向，大家一定要去投票，選擇總統賴清德、副總統蕭美琴，立委一定要選李坤城。她說，李坤城很實在，而且熱心為大家服務，是接棒余天大哥最好的人選，希望大家能讓她能快樂畢業，順利交棒。

余天表示，這次民進黨總統連任對台灣很重要，大家要一起顧好台灣這塊土地。雖然他不在不分區名單，但這是個人小事，呼籲鄉親挺民進黨，讓國會過半，全力支持李坤城，最後更是開金嗓，與李坤城合唱「回鄉的我」，展現團結氣勢。

▲蕭美琴說，立法院需要像余天一樣的戰將，下一棒要交給李坤城。（圖／翻攝李坤城臉書）

蕭美琴則打趣地說，今天去桃園和6個選區的候選人掃街，原本來到三重還以為會沒聲音，但一來這裡看到鄉親和余天大哥，想到後面要當余天的「伴唱天使」，就趕快吃喉糖搶救一下。她表示，「全世界看好台灣的時候，我們的建設不能停止，立法院更需要像天哥一樣的戰將，我們下一棒交給李坤城。」台灣民主自由是全世界共識，在台灣沒人要看到戰爭，要繼續走下去，司機要選對人，賴清德跟她有經驗，會跟大家一起走正確的路。

國民黨立委候選人蔡明堂曾為穀保家商青棒隊教練，他今（6）日在臉書釋出穀保青棒隊子弟兵的支持影片，包括統一獅教練高志綱、陳冠宇、林昱珉、王柏融等人，眾球員在影片中分享眼中的嚴肅卻也認真的蔡明堂。

▲蔡明堂分享球員鼓勵影片。（圖／翻攝自蔡明堂臉書）

王柏融說，蔡明堂不笑是真的蠻兇，可是認識之後，就知道他其實很好，「他就像一個父親一樣教育我們，會兇也是為了我們好，才會用這個方式教導我們」，沒有他就沒有現在的穀保家商。

高志綱也分享，老實說像蔡明堂這樣的人不多，尤其是20、30年這樣持續投入的人，幾乎沒有第2個，「看得出來他（蔡明堂）是真的喜歡棒球而來做組球隊這件事，而不是期待組球隊對他有什麼幫助」，早期組球隊的時候慢慢整修宿舍，然後對球員福利越來越好，跟以前有些不一樣的地方，這些是因為他喜歡棒球才這樣做。