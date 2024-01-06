海保機長相撞日航　前一天任務「飛行逾7小時」：不知道有飛機降落

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場與海保機相撞。圖為燒毀的海保機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

東京羽田機場2日發生日本航空編號JAL516航班與日本海上保安廳編號MA722定翼機相撞事故，海保機上除了機長重傷之外，副機長等5人皆不幸喪命。據日媒報導，海保機長曾表示「不知道有飛機要降落了」，且事故前一天他曾駕駛另一架飛機至南部海域監視中國船隻，飛行任務長達7小時。

根據日本TBS電視台報導，日本警視廳與國土交通省對海保機39歲機長進行問話，相關人員受訪時透露了新的問話內容。TBS稱，機長曾對調查人員表示「不知道降落飛機要過來了」。

針對海保機進入跑道一事，機長則說「也已經向其他機組人員確認過」。報導指出，從機長與副機長都聽到與塔台管制員的對話看來，二人很有可能是在對指令的相同認知下，使機體進入跑道。

▲海保機長事故前一天曾執行超過7小時的飛行監控任務。圖為工作人員拆除日航飛機與海保機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

另據讀賣新聞、日テレNEWS NNN報導，海保廳方面表示，相撞事故的前一天，海保機長1日曾接到中國海洋科考船在日本最南端沖之鳥島附近海域活動的通報，隨即於上午10時從羽田機場起飛，駕駛另一架飛機前往監視、應對中國船隻，石川縣能登半島地震發生不久後，機長在下午5時10分回到羽田，飛行時間為7小時10分鐘。

隔天，機長為了到地震災區運送物資，於2日下午5時47分左右，在跑道上停留時與降落的日航客機發生碰撞事故，海保機長雖自行逃出機外，但受到重傷，現仍在醫院接受治療。日本國家運輸安全委員會正在慎重調查事故原因，也將一併確認機長當時的健康狀態。

海保廳方面透露，這架海保機在事故前，曾經2次往返災區進行支援，但事故當天是第一次由這名男性機長負責執行支援任務。海保廳指出，這名機長截至2023年12月31日的總飛行時數為3641小時又1分鐘，機長資歷4年11個月，2019年4月起開始在羽田航空基地服務。

據報導，一名海保廳幹部表示，這名機長有過多次從羽田機場起降的經驗，前一天飛行超過7小時以及連續2天飛行執勤也並不罕見，「之前的勤務狀況沒有（負擔）過重的情形，身心健康都沒有問題。」