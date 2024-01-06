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日本強震110死！數千名飯店旅館客人取消住宿　業者估損1億日圓

▲▼ 日本石川縣1日發生強震。（圖／路透）

▲日本強震後有建築物倒塌。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣能登地區1日大地震迄今已有110人確認死亡，至少516人輕重傷。受到強震影響，鄰近的富山縣如今出現飯店、旅館客人陸續取消預定的情況，截至5日共計5000名住宿旅客取消預定、約1000人取消出席宴會，預計損失將達1億日圓（約新台幣2140萬元）。

北日本新聞社報導，在地震發生後，富山ANA皇冠廣場飯店雖然沒有人員受傷或出現財物損失，但陸續接到住宿旅客取消預定的通知，原本預計6日至8日三天連續假期的生意能夠增加一成，但如今已難以達標。庄川溫泉鄉「鳥越之宿三樂園」原本6至8日的住宿預定幾乎額滿，現在約有三成取消；社長坂井彥稱，庄川溫泉鄉受災程度輕，擔憂外界會誤以為整個北陸地區的住宿設施都受損。

▲▼ 日本石川縣1日發生強震。（圖／路透）

▲災區民眾排隊領水。（示意圖／路透）

黑部宇奈月溫泉桃源則有約130名旅客取消住宿，原因包括餘震等。酒之宿喜泉除了6日開始的三連休假期受到影響，1月份取消住宿預定的狀況也不斷增加。

另據NHK報導，截至6日當地下午1時，石川縣共確認110人在這場地震中罹難，包括輪島市69人、珠洲市23人、穴水町8人、七尾市5人、志賀町2人、能登町2人、羽咋市1人。氣象廳表示，這是繼2016年熊本地震以來，再度發生直接或間接因地震死亡超過100人的地震。另一方面，這起強震造成516人輕重傷，211人失聯，約3萬1000人離家避難。

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