深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰　竟是阿北「湯匙敲牆求救」鄰居意外救人

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區一棟透天棟3日凌晨1點多，發出長達半小時的微弱敲打聲，大人們都在睡覺不受影響，卻是隔壁1名嬰兒被吵到睡不著大哭大鬧，家長因而暴怒，還嗆「根本是故意的」、「大家相堵得到」，警方到場沒聽到任何聲響，但仍觀察了10分鐘，直到連絡屋主兒子開門，這才發覺，66歲的羅姓屋主穿著單薄、倒在一樓的冰涼地板上無法動彈，只好拿隨身湯匙敲牆求救，還好鄰居被吵到報警，否則羅男一直躺在地上，恐會失溫。

▲▼豐原一棟透天厝深夜傳出詭異敲打聲，鄰居不滿被吵醒，憤怒報警，反而意外救人一命。（圖／民眾提供，下同）

豐原警分局翁子派出所所長詹子瑩、警員簡民憲，日前凌晨1時40分獲報到場後，被懷疑傳出聲響的住家中，沒聽到任何聲響，敲門也無人回應，令人不解的是，這附近以前不曾發生妨害安寧，樓上也有燈亮著，種種可疑，令她們決定再待10分鐘，後來透過門前1輛機車的車牌，連絡上車主，不料，車主竟是睡眼惺忪的從2樓走來應門。

警察入門查看，赫然發現地板上躺著羅父，原來，羅父患有慢性疾病，不良於行，前一晚睡覺時，不慎跌落床下，躺臥在冰冷地板上，無法自行爬起，只好靠著身邊的鐵湯匙，斷斷續續敲打牆壁求救。

羅父深夜的詭異敲打聲，雖然擾人清夢，卻也因鄰居憤怒的報警得救，羅男除了感謝警方細心查證之外，也要向隔壁鄰居致謝，意外救了父親一命。

詹所長提醒羅男，可在床邊加裝防摔設備，及運用電子門鈴等設施，方便不同樓層聯繫，避免類似狀況再次發生。

鄰居得知誤會一場後，怒意全消，也對意外救了羅父一命感到相當詫異。