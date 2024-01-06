酒駕罰錢免囚...3個月後撞死人　「資深無照」阿北又爛醉自摔



▲彰化陳姓男子長年無照駕駛，除酒駕外，還釀禍造成1死1傷慘劇。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化58歲陳姓男子考不上駕照，卻長年無照開車、騎機車上路，24年前就因交通過失遭判刑，前年因酒駕被判處3月徒刑，剛易科罰金不到3個月，又開車擦撞一輛雙載機車，造成一對夫婦1死1傷，結果陳繼續無照上路，去年7月他灌完酒後騎機車，路上因泥醉自摔遭逮。彰化地院審理，兩案依過失致死、公共危險罪，各處10月、7月徒刑，兩案還可上訴。

判決指出，彰化陳姓男子考不上駕照，24年前就曾因交通過失傷害案件遭判刑，前年因酒駕駕駛小客車發生車禍，被處3月徒刑，同年8月剛易科完9萬罰金，11月又開車擦撞一對騎機車雙載的李姓夫婦，造成李女骨折、李男則受傷不治身亡。

然而陳男竟未記取教訓，去年7月7日早上9點多，又在小吃部喝完威士忌和啤酒，喝醉後騎機車在路上滑行自摔，人車倒地受傷送醫，警方獲報後到醫院對他酒測，測得酒精濃度高達0.56MG/L，陳男仍辯稱是坐在機車上，因血糖太低暈倒，不是酒駕。

法官檢視相關監視器，確認陳男犯行屬實，且犯後態度惡劣又前科累累，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處7月徒刑。另陳男開車導致夫婦一死一傷案件，則依無照駕車過失致人於死罪，處10月徒刑，全案還可上訴。