決戰中台灣！藍營一姐籌糧草、找人才　盧秀燕成侯康最強競總主委

▲盧秀燕以「藍營一姐」之姿，在侯聲勢最低迷、藍營內部尚未凝聚時，站出來表達「挺侯」意志。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

決戰中台灣！2024大選將進入倒數黃金周，國民黨將在1月8日舉辦大型「挺侯康台中團結造勢晚會」。據悉，活動由擔任台中競總主委的市長盧秀燕親自督軍、整合、規劃。回顧過往，盧秀燕在2022年大勝對手27萬票、29區全贏連任，奠定「中霸天」地位，又是「中台灣區域治理平台」與「女性縣市長聯盟」發起人，影響力舉足輕重。

今年選情普遍冷，加上今年選舉面臨三分局面，國民黨必須與民眾黨競爭在野票源；此外，國民黨總統候選人侯友宜政治資歷皆在雙北，副總統候選人趙少康曾任台北市議員、台北縣選區立委並參選過台北市長，兩人台北色彩強烈，能否跨出北部成重要挑戰。

▲去年侯友宜競總成立造勢，盧秀燕首度穿短褲出現在鏡頭前，直言自己撩落去，要大家挺侯康。（圖／記者游瓊華攝）



但盧秀燕以「藍營一姐」之姿，在侯聲勢最低迷、藍營內部尚未凝聚時，站出來表達「挺侯」意志，更親力親為整合台中市議會、立委、黨部、派系、青年五大系統，藉以規劃行程為侯友宜打造舞台。在藍營基本盤逐漸回歸的關鍵時刻，盧秀燕也協助籌措中部競選費用、人力的重責大，其首創的「台中模式」遂成藍營縣市首長指標，大家紛紛依循該模式為侯康競總輔選，猶如為藍營2024大選苦戰投下定海神針。

另外，盧秀燕溫柔的媽媽性格，不僅帶領3位年輕發言人，成功化解侯、康兩個「陽剛的老藍人」色彩，還為國民黨鞏固基本盤同時，又吸引許多年輕選票。

▲盧秀燕成功化解藍白矛盾，頻頻站台輔選民眾黨候選蔡壁如，在台中第一選區打造藍白示範區。（圖／蔡壁如競總提供）



值得注意的是，面對藍白矛盾，盧秀燕多次為民眾黨立委候選人蔡壁如站台，將台中第一選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）經營為「藍白合示範區」，盧秀燕以「我的好朋友」稱呼蔡壁如，消弭了白營上下對藍營反感，將藍白矛盾轉化為「共同反綠」的在野團結精神，展現出藍營的主導地位。

不過盧秀燕在站台時也強調，她立委支持蔡壁如、政黨票支持國民黨、總統支持侯友宜，有的地方可以合作，有的地方則是「姐妹登山各爬各的」。在促成藍白合的同時，也不忘重申藍營立場、把握機會為國民黨造勢，讓中一選區既是「藍白合示範區」，更是「挺侯示範區」。