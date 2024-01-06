家長控台中高工「逼學生讀訊息」　未讀3次就要輔導！校方解釋原因

▲家長投訴學校「強迫學生讀訊息」， 且未讀3次必須參加生活輔導，台中高工回應了。（圖／翻攝自Dcard）

記者趙蔡州／綜合報導

許多學校會將考試資訊、重要訊息發送到學生的校務系統裡，不過有一名學生家長投訴，他就讀台中高工的孩子被學校強迫閱讀校務系統公告，一旦累積3次未讀就必須參加生活輔導，讓他非常不滿。對此，校方解釋，此舉主要是希望讓學生熟悉如何操作新系統，相關規範未來會再修正。

一名網友在Dcard爆料，表示自己是台中高工學生的家長，台中高工的學生只要沒有讀校務訊息，就要跟校安解釋為什麼沒有讀訊息，且集滿3次未讀就要去教官是生活輔導。原PO還附上一張學校公告，內容確實寫著「若學期間登記超過3次未讀訊息，須參加教官室生活輔導座談，請務必來說明清楚」。

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原PO認為，如果發布的是很重要的訊息，沒有已讀必須去解釋就算了，重點是訊息中還有補習班、安親班的廣告，沒有點就要跟校安報告為什麼沒有已讀，「小孩是要怎麼解釋，怎麼知道點進去他有沒有收益」、「沒有需求，為什麼要強迫點補習班的廣告，在畢業前，就要學習如何在職場當一個社畜了是嗎？」

原PO還補充，他的孩子未讀訊息超過150個，孩子說學校經常叫幹部集合，回到教室後跟同學宣布事情，然後在校務系統上發送一模一樣的訊息，讓孩子覺得很多此一舉，「我個人是覺得，訊息可以發，但沒必要強迫大家已讀，有需要的人自行取用就好了」。

根據《三立新聞網》報導，台中高工表示，此舉主要是希望讓學生熟悉如何操作新系統與傳遞資訊，原因是發現有學生點閱情形不佳，導致有些學生及家長無法即時收到通知，才決定針對多次未讀的學生展開輔導，承諾未來會再改進相關規範，至於補習班、安親班的廣告，是系統廠商所提供的教育相關資訊，學生可能是按到訂閱才會收到，廣告並不會寄給所有人。