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超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可以寄杯、互換冷熱

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時1天指定咖啡買6送6。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天囤起來！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6、草莓大福買2送1等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡還開放寄杯、冷熱互換。

▲▼全家1月限定好咖日優惠。（圖／業者提供）

▲好咖日優惠一次看。

全家1月好咖日祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年7月31日，還有「極鬆餅（經典蜂蜜／醇濃黑巧／大納言紅豆／莓好草莓／焦糖花生朱古力／伯爵茶焦糖）任選買6送3」，限量3000組、「Let’s Café罐裝咖啡（黑糖拿鐵／單品耶加雪菲黑咖啡／香濃咖啡拿鐵）買6送6」、「minimore草莓大福買2送1」等3大好康。

提醒罐裝咖啡及鬆餅可兌換至2024年4月30日、草莓大福則須在2024年1月31日前兌換完畢，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶，數量有限、售完為止。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取至1月7日前祭出一系列咖啡組合優惠。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取至1月7日前也推出一系列咖啡飲品組合優惠，優惠品項包括「大杯熱卡布奇諾6杯230元」、「黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元」、「熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元」、「蜂蜜美式／拿鐵任選6杯340元」、「冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元」。

期間加碼還有咖啡飲品搭配霜淇淋的優惠，優惠品項有「大杯美式2杯＋指定霜淇淋任選2支特價130元」、「大杯拿鐵2杯＋指定霜淇淋任選2支特價150元」、「四季春青茶／英式紅茶同品項2杯＋指定霜淇淋任選2支特價120元」、「經典冰可可2杯＋指定霜淇淋任選2支特價210元」。

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