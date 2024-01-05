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桃捷協尋10名幸運兒　快快比對票卡外碼其中有一名車資是0元

▲桃捷協尋10名幸運兒

▲桃捷公司在各車站閘門及官網都刊登10名乘客票卡外碼的數字。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司5日表示，桃園機場捷運線第1.5億名乘客，雖已現身，但在第1.5億名乘客前、後各5位乘客，仍未現身，籲請這10名乘客看到協尋公告，快向車站旅客詢問處接洽，別錯過本月15日最後領獎日。其中，有一名幸運　乘客車資是0元，從A14a機場旅館站進站，在A13機場第二航廈站出站，推論應該是機場特區工作的人員。

這名乘客刷0元車資，就可獲得價值3600元的3個月基北北桃通勤定期票相當划算。桃捷說，因為桃園機場捷運線從A12機場第一航廈站到A14a機場旅館站間搭乘是不扣款的，方便機場特區內工作人員往返機場特區內任一單位洽公，免開車，省時間，從這位幸運乘客當天持基北北桃通勤票進出刷卡0元，更印證應為機場特區工作人員。

▲桃捷協尋10名幸運兒

而從進、出站來推敲11人的身份軌跡，有3人分別從A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站搭車到A1台北車站，都付150元車資，研判可能是入境乘客，他們或許是國際旅人，也或許是回國民眾。

有2人從A18高鐵桃園站、A16橫山站到A13機場第二航廈站，推估可能是要出國的乘客，尤其從A18高鐵桃園站上車的這位乘客，很可能是從中、南部北上搭機要出國的，2人車資分別是25和20元。

▲桃捷協尋10名幸運兒

包括第1.5億位乘客在內的另5人，當天或許純粹只是搭乘桃園機場捷運線為扺達目的地的交通工具，他們的車資在35到20元之間，屬近程的一般票卡(悠遊卡、一卡通)。對第1.5億位乘客，桃捷公司計畫贈送一張一年份價值1萬4千4百元的基北北桃通勤月票，此同時擴大回饋乘客，包括在第1.5億位乘客前、後出現的各5位乘客也贈送每人一張3個月份價值3千6百元的基北北桃通勤月票。

很幸運的是，這第1.5億位乘客在當天就被找到了，也將在10日由桃園巿長張善政親贈一張一年份的基北北桃通勤月票，至於那上下附獎的10位乘客迄今尚未現。桃捷公司已在各車站閘門及官網都刊登這10位乘客票卡外碼的數字，籲請乘客們快快比對，外碼確定後向沿線各車站旅客詢問處接洽即可，別錯失機會，贈獎活動到本月15日止，逾期未領將失去資格。

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