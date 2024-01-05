學者號召「民主之盾」向前行　呼籲1月13日踴躍出門投票

▲2024總統大選進入倒數一週，「民主之盾」呼籲1月13日記得踴躍出門投票。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統大選即將進入最後倒數一週，由學者號召成立的「民主之盾」5日舉行記者會，強調此次總統大選備受國際關注，此次的尤其台灣在過去幾年國際巨大的變局中，堅持民主、人權、自由的價值，降低對中國的依賴與風險，並與世界民主國家深化團結。「民主之盾」呼籲，全體國人，特別是青年朋友，1月13日記得踴躍出門投票，選出好的人，讓台灣繼續走正確的路。

「民主之盾」這場記者會是由亞洲政經與和平交流協會、台灣公共策益、台灣教授協會、美國的Hello Taiwan等民間單位，共同發起，從國防、國際、產業、就業、平權、人權等國政議題提出想法與呼籲，出席的學者專家，包括成功大學政治系教授王宏仁、東海大學政治系教授沈有忠、東吳大學政治系助理教授陳方隅、中經院第一研究所助研究員王國臣，以及民進黨不分區立委候選人洪申翰、沈伯洋。

台灣公共策益發起人董思齊博士表示，2024不僅是台灣大選年，更有超過40個民主國家將舉行大選，這可能重新形塑世界秩序與國際格局的樣貌，而台灣正是這場接力賽的第一棒，不僅非常重要，國際也非常重視，但此次台灣的總統選舉卻仍然可以看見充滿著許多負面攻擊、假訊息與認知作戰的情況。

董思齊呼籲，1月13日的每一張選票除了是對台灣未來四年國家路線的選擇，更是向國際社會宣示台灣將與哪些國家走一起的重要決定，身處於地緣政治變化的中心，因此，台灣的決定也非常重要，需要支持以台灣利益為念的領導團隊，全體國人、特別是青年朋友，應踴躍參與投票，讓台灣繼續走正確的路。

▲台灣公共策益發起人董思齊。

▲東海大學政治系教授沈有忠。

「民主之盾」策劃人之一、東海大學政治系教授沈有忠認為，台灣正在深化與國際的鏈結，需要有國際觀、捍衛台灣主權的領導人，而不是糾結於過去的九二共識或堅持一個中國。此次台灣總統大選，有許多議題包括人權、民主，都變得非常破碎化，甚至有藉由散播仇恨值、戰爭恐懼情事發生，因此，許多人都非常關注會不會因為選舉的變數而影響過去的努力。

沈有忠強調，選民應該著眼於台灣深化國際的發展路線，不要被利益所蒙蔽雙眼，選出一個有國際觀、有願景而不是活在一個中國歷史情境的總統。

現任立委、此次民進黨不分區立委候選人洪申翰表示，台灣這次的選舉是全球地緣政治最重要的事件，但許多民眾和媒體卻關注在違建等議題，在總統蔡英文八年的帶領下，台灣身為圍堵極權擴張的位子格外重要，從近期各總統候選人團隊表現也可看出，賴蕭配是之中不只具備國際經驗與視野，也能面對國家困難挑戰的候選人團隊。

洪申翰更出，這八年執政團隊用負責任的態度提出前瞻基礎建設計畫，而在野黨只把前瞻計畫視為是「花錢」，民進黨是視為「投資」，投資有一段時間一定會花一些錢和資源，但未來的回收一定會不菲，從軌道、綠能、水環境、數位等面向均衡城鄉發展，強化國家基礎建設韌性和改善國家社經體質，將台灣海峽國際化，讓台灣走向國際，將台灣變成「世界」的台灣，而不是像在野黨一樣走回頭路。

▲立委洪申翰。

▲成功大學政治系教授王宏仁。

身兼國策研究院執行長的成功大學政治系教授王宏仁以外交與兩岸角度提醒，新政府需要注意三件事情：一、台灣應在全球舞台上扮演主動角色，面對兩岸問題，同時也必須要對未來的ECFA、川普可能上任做好準備。二、新政府需突破固有思維，對中國去風險化，擺脫對中國過度依賴的虛幻紅利。三、全球目光已從地緣政治風險，轉為識別台灣的關鍵重要性與合作機會，加拿大、韓國、新加坡、歐盟、英國等理念相近國家正逐步加碼對台灣的投資及人才。因此，新政府應把握機會，凝聚國際共識，發展策略夥伴，透過NGO的組織能讓國際更加重視台灣，增加台灣的影響力，規劃一個具遠見且全面的外交策略。

中經院助研究員王國臣表示，從產業、經貿與經濟安全的角度，全球產業鏈正處於重大變革，許多專家預測中國經濟並沒有這麼好，金融風暴已在醞釀，去中國化已呈趨勢。在這種情況下，中國特別希望台企去中國投資。在世界各國逐步形成抗衡中國經貿脅迫的聯盟的情形下，台灣應降低對中國產業連結，與更多民主國家簽訂經貿連結，避免各國對我方的不信任。值得注意的是，台灣未來恐面對通貨膨脹、生產成本墊高，以及資通訊產業優勢分散等問題，必需正視產業升級與均衡發展。

▲中經院助研究員王國臣。

談到青年政策方向，東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，有很多年輕朋友似乎對整個體制感到失望，認為未來沒有希望。然而，許多經濟上的問題並沒有快速的解方，不管照護政策或者是小孩子的生育與教育政策，也都需要長期規劃。他認為，身為國家領導者，應將性別平權放在優先的位子，要解決少子化，這個平權其實非常重要，千萬不能走回頭路，有責任好好地提出能夠讓全體國民安身立命、過好生活的政策，同時也需要引領著追求平等、人權、與人性尊嚴的價值。

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲台灣教授協會會長陳俐甫教授。

台灣教授協會會長陳俐甫教授提醒，沒有誠信的候選人，所有政見都是空話，都是騙取年輕人熱情用的，但有誠信的候選人所提的政策也未必完備，所以，不能看到漂亮的口號就高潮，要多查、多問、多比較。誠信的候選人如果沒有能力也法落實政策，民主選舉是為了找公僕來做事，不是選美，更不能一直亂投一直爽。民主國家投錯票只是浪費時間與稅金，少一次進步的機會，而台灣不同，外有中國武力威脅，錯誤的選擇可能失去一切，必須更加慎重。

民進黨不分區候選人沈伯洋指出，台灣選舉一直都有許多危機，目前的介選狀況開始有大量帳號入侵，以及越來越多駭入社群平台的帳號放假消息，讓台灣民主深化遇到困難。他認為，對於境外放消息攻擊台灣假消息，需要透過更多的國際協作予以防堵。