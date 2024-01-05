中緬合作打擊詐騙　去年逾4萬名詐騙犯被逮移交大陸

▲中國與緬甸合作打擊電信網路詐騙。（圖／翻攝央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國與緬甸合作打擊電信網路詐騙，大陸官方通報，截至去年11月，大陸公安共破獲電信網路詐騙案件39.1萬起。此外，透過國際執法合作，破獲大批境外詐騙據點，抓獲3,000多名犯罪嫌疑人，並與緬甸各方合作，直搗緬北電詐集團核心，逮捕多名詐團頭目，緬甸共將4.1萬名電詐嫌疑人移交中國。

據《央視》報導，為堅決遏制電信網路詐騙犯罪高發態勢，大陸公共安全部持續部署開展「長城」、「斷卡」、「斷流」、「拔釘」等專項行動，抓獲犯罪嫌疑人7.9萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹263名。

同時，先後派出工作小組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、寮國、越南、印尼等多個國家開展國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人3000餘名，形成強大震懾。

針對緬北電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，浙江、遼寧、福建、重慶等地公安機關先後對明學昌、白所成、魏懷仁、劉正祥等緬北果敢自治區電信網路詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。

在緬甸各方的大力配合下，2023年共有4.1萬名電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中方，以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功剷除。

另外，大陸國家反詐中心累計下發資金預警指令940.6萬條，公安機關累計見面勸阻1389萬人次，會同相關部門攔截詐騙電話27.5億次、短信22.8億條，處置涉詐域名網址836.4萬個，緊急攔截涉案資金3288億人民幣。